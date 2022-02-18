Pensilvanya’dan aday olan Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu

Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanıyor. Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Öz, Washington Post'a skandal açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili soruları cevaplayan Öz, "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya’da kalmayı sürdürecektir. Gülen’e dokunulamaz" ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Amerikalı doktor ve aynı zaman televizyon programcısı olan Dr. Mehmet Öz, ABD'de siyasete atıldı. Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Öz, Washington Post'a çok konuşulacak skandal bir açıklama yaptı.Terörist başı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz şu ifadeleri kullandı:“Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz.”