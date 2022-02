Mansur Yavaş geldi Ankara tarihini kaybeder oldu! Ankara Kalesi'nde büyük tehlike...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu ve Tarihi Ankara Kalesi'nin surlarının bir an önce restore edilerek sağlamlaştırılması gerektiğini söyledi.Murat Ilıkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ederek, 'Bir an evvel konservasyon ve restorasyon çalışmalarının başlaması gerekiyor.' dedi.Ilıkan, Ankara Kalesi'nin Başkent'in simge yapılarından biri olduğunu ve tarihinin binlerce yıla dayandığını ifade ederek, 'Ankara Kalesi'nin duvarlarında çok önemli bir çatlak var ve uzun süredir de bu şekilde duruyor. Biz MHP grubu olarak ABB meclisinde bir önerge de verdik. Bir an evvel ilgili bütün kurumlarla iletişime geçilerek konservasyon ve restorasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bugüne kadar nasıl geldiyse, bundan sonraki nesillere de elimizdeki bu değerli kültür mirasımız da aktarmamız lazım' diye konuştu.Murat Ilıkan şunları söyledi:'Burası Ankara'nın doğup büyüdüğü yer. Burası Ankara'nın kurulduğu yer. 1071 yılında Malazgirt Savaşı oluyor ve 1073 yılından beri Türkler bu kalenin civarında hakimiyet kuruyor. Bir an evvel Ankara Kalesi'nin duvarlarındaki bu çatlaklar daha da büyümeden tamiratının ve tadilatının yapılması gerekiyor.Ankara Kalesi, binlerce yıldır çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Kalenin Hisarkapı girişindeki dairesel duvarda, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen çatlak restore edilmeyi bekliyor.