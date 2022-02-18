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İngiltere’de dijital mirasa ilişkin yasa teklifi; sosyal medya hesapları mirasçılara geçebilecek

Apple’ın yaptığı güncelleme ile gündeme gelen, sosyal medya ve posta hesaplarının öldükten sonra belirlenen kişilere devredilmesini öngören dijital Miras konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz Parlamentosu üyesi Milletvekili Ian Paisley ve arkadaşları tarafından verilen Dijital Varlıkların Murislere Devri Hakkında Kanun Teklifi ile kişilerin vefatı halinde cep telefonları, sosyal medya hesapları ve dijital varlıklarının mirasçılara geçmesi öngörülüyor. Hazırlanan kanun teklifine göre dijital varlıklar da şahıs mülkiyetine dahil kabul ediliyor.

Ekleme: 18.02.2022 - 18:34 Güncelleme: 18.02.2022 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
İngiltere’de dijital mirasa ilişkin yasa teklifi; sosyal medya hesapları mirasçılara geçebilecek
Facebook, Google, Apple, iTunes, Instagram, Microsoft, YouTube ve PayPal gibi hesaplarla, bulut hesaplarında en az 33 milyar dolar değerinde dijital varlığın tutulduğu belirtilen kanun teklifinde, bu varlıkların mülkiyet haklarının da yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

DİJİTAL VARLIKLAR TÜRKİYE'DE 65 MİLYON İNTERNET KULLANICISINI İLGİLENDİRİYOR

Konu hakkında görüşlerine başvurulan bilişim ve teknoloji hukuku uzmanı Av. Görkem Gökçe, “Dijital varlıklar konusunda yapılan düzenlemeler hem Avrupa hem Amerika'da yaygınlaşacak. Kripto para pazarı yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Sosyal medya siteleri ve bulut hesaplarda tutulan dijital varlıklar ile bu rakamın çok üzerinde bir değer ile karşı karşıyayız. Böyle büyük bir varlığın akibeti önemli bir konu. Devletler dijital varlıkların niteliğini ve gelecek nesillere nasıl aktarılacağını belirlemek için yeni düzenlemelere gidiyor, bizim de bu yönde adımlar atmamız gerekir” dedi ve Türkiye'de dijital varlıklara yönelik büyük bir ilgi olduğunu belirtti.

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN DE DİJİTAL VARLIK DÜZENLEMESİ GEREKİR

“Türkiye'de 65 milyon internet kullanıcısı, 60 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunuyor” diyen Av. Görkem Gökçe, “Türk insanı internette günde ortalama 7 saat 57 dakika zaman geçiriyor. 62 milyon mobil internet kullanıcımız var. İnternet kullanıcılarının yüzde 94'ü YouTube, yüzde 89'u instagram ve yüzde 79'u Facebook'u aktif olarak kullanıyor. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız kripto para sahibi. Dolayısıyla bu hesapların akibeti toplumun çok önemli bir kısmını ilgilendiriyor. Çağdaş bir yasal düzenleme Türkiye'ye küresel bir fırsat aralığı da açabilir. Zira çoğu ülkede Türkiye'dekine benzer şekilde mevcut düzenlemelerin dijital miras konusunu çözmek konusunda yetersiz kaldığını görüyoruz. Her ne kadar akademik çevrelerde ve yargı makamlarında konu tartışmaya açılmış olsa da uluslararası arenada yerimizi almak adına çağdaş bir düzenleme getirilmesi çok önemli. Yatırım ortamının geliştirilmesi açısından önemli olan bu tip fırsatları değerlendirmemiz gerekir. ” diye konuştu.

Apple'ın hayata geçirdiği çağdaş bir güncelleme ile gündeme gelen dijital miras konusunda Türkiye'de medeni kanunun mirasa ilişkin düzenlemeleri dışında bir başka düzenleme bulunmuyor.
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