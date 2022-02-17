  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ medya davasında yeni gelişme! Atilla Taş'ın FETÖ dosyası ayrıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Yargıtay'dan cezaları bozulan 8 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Atilla Taş'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi..

FETÖ medya davasında yeni gelişme! Atilla Taş'ın FETÖ dosyası ayrıldı
Ekleme: 17.02.2022 - 13:13 Güncelleme: 18.02.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
FETÖ medya davasında yeni gelişme! Atilla Taş'ın FETÖ dosyası ayrıldı
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Ünal Tanık, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemal Azmi Kalyoncu, Yakup Çetin, Ali Akkuş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu katıldı. Sanıklardan Atilla Taş'ın avukatı ise Taş'ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını bildirdi.

ATİLLA TAŞ AYRI YARGILANACAK

Duruşmada sanıklar ve avukatların savunma ve talepleri alındı. Mahkeme heyeti, Atilla Taş'ın dosyasının diğer sanıklardan ayrılmasına karar verdi. Duruşma 23 Haziran'a ertelendi. Taş'ın yargılanmasına ayrıca devam edilecek.

17 SANIĞIN CEZASI ONANMIŞTI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan 28 sanıkla ilgili 8 Mart 2018 tarihinde karar veren mahkeme, FETÖ üyeliğinden Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı'nın aralarında bulunduğu 12 sanığı 7.5 yıl, Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal'ın aralarında bulunduğu 11 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Şarkıcı Atilla Taş'a 3 yıl 1.5 ay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Murat Aksoy'a ise örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Sanıklardan sadece Muhterem Tanık beraat ederken, firari sanıklar Sait Sefa ve Bülent Ceyhan'ın dosyaları ayrılmıştı.

İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart'ta sanıklardan 17'sinin cezasını onamış, 8 sanığın cezasını bozmuştu.

İNFAZLARI DOLDU

Haklarında onama kararı verilen sanıklar ise cezalarının infazını doldurup cezaevinden çıktı.

.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!