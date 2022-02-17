  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafları çekilmişti! Kaftancıoğlu'nun 'talimatım yok' yalanını bilirkişi raporu çürüttü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya beklenen bilirkişi raporu ulaştı. Rapor, "Talimatım" yok diyen Kaftancıoğlu'nun yalanını çürüttü.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafları çekilmişti! Kaftancıoğlu'nun 'talimatım yok' yalanını bilirkişi raporu çürüttü!
Ekleme: 17.02.2022 - 17:29 Güncelleme: 18.02.2022 - 08:46 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafları çekilmişti! Kaftancıoğlu'nun 'talimatım yok' yalanını bilirkişi raporu çürüttü!
CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de aynı partiye mensup 2 kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme azmettirme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVADA 'TALİMATIM YOK' DEDİ
İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen Ekim ayında görülen ilk celsesinde sanık Canan Kaftancıoğlu, 'CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflanması yönünde herhangi bir talimatım yoktur. Müştekinin nerede oturduğunu bile bilmem' dedi.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafları çekilmişti! Kaftancıoğlu'nun 'talimatım yok' yalanını bilirkişi raporu çürüttü!

TALİMATI REDDETSE DE VİDEOLAR ORTAYA KOYUYIR
Müşteki Fahrettin Altun'un avukatları ise mahkemeye video kaydı sunarak, sanık Kaftancıoğlu'nun her ne kadar talimat verdiğini reddetse de Suat Özçağdaş'ın talimat aldığını ikrar ettiğini aktardı. Mahkeme, müşteki avukatın sunduğu video kaydının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafları çekilmişti! Kaftancıoğlu'nun 'talimatım yok' yalanını bilirkişi raporu çürüttü!

'FOTOĞRAF GÖNDERMİŞ OLAYIM DEDİM, TAMAM DEDİ' 
Bugün görülecek dava öncesinde videolara ilişkin bilirkişi raporu hazırlanarak mahkemeye ulaştı. Raporda Suat Özçağdaş'ın katıldığı bir televizyon programında, 'İl Başkanımızla konuştum. Gittim baktım. Bir inşaat alanında faaliyet görmedim. Fahrettin Beyin evi yan tarafmış. Ben onu da bilmiyordum. Arkadaşlara sordum. Biz arsaya baktık bir inşaat faaliyeti yoktu. Ben de İl Başkanımızı aradım, burada bir inşaat faaliyeti yok. Dolayısıyla ben buradan ayrılıyorum da hani size de bir fotoğrafını göndermiş olayım, tamam dedi İl Başkanımız' şeklinde sözler söylediği kaydedildi.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafları çekilmişti! Kaftancıoğlu'nun 'talimatım yok' yalanını bilirkişi raporu çürüttü!

'KONTROL EDİLMESİNİ İSTEDİM, BUGÜN OLSA YİNE İSTERİM'
Raporda ayrıca Canan Kaftancıoğlu'nun da konuşmalarına yer verildi. Kaçak inşaat olduğuna dair duyumları olduğunu öne süren Kaftancıoğlu'nun, 'Görevi ve sorumluluğu gereği Üsküdar İlçesi Belediye Meclis Başkanı olan İlçe Başkanımıza orada herhangi bir inşaatı yıktıkları inşaatı yeniden yapıp yapmadıklarını kontrol edilmesini istedim. Bugün olsa yine isterim çok net söylüyorum' dediği belirlendi. Yine Kaftancıoğlu'nun başka bir programda benzer şekilde, 'Evi ile ilgili değil arsayla ilgili kaçak bir işlem yapıp yapmadıklarını bakmasını istedim ve İlçe Başkanımız giderek arsada herhangi bir inşaat iş yapılıp yapılmadığına baktı' sözlerini sarf ettiği ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!