Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafları çekilmişti! Kaftancıoğlu'nun 'talimatım yok' yalanını bilirkişi raporu çürüttü!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de aynı partiye mensup 2 kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme azmettirme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.DAVADA 'TALİMATIM YOK' DEDİİstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen Ekim ayında görülen ilk celsesinde sanık Canan Kaftancıoğlu, 'CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflanması yönünde herhangi bir talimatım yoktur. Müştekinin nerede oturduğunu bile bilmem' dedi.TALİMATI REDDETSE DE VİDEOLAR ORTAYA KOYUYIRMüşteki Fahrettin Altun'un avukatları ise mahkemeye video kaydı sunarak, sanık Kaftancıoğlu'nun her ne kadar talimat verdiğini reddetse de Suat Özçağdaş'ın talimat aldığını ikrar ettiğini aktardı. Mahkeme, müşteki avukatın sunduğu video kaydının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.'FOTOĞRAF GÖNDERMİŞ OLAYIM DEDİM, TAMAM DEDİ'Bugün görülecek dava öncesinde videolara ilişkin bilirkişi raporu hazırlanarak mahkemeye ulaştı. Raporda Suat Özçağdaş'ın katıldığı bir televizyon programında, 'İl Başkanımızla konuştum. Gittim baktım. Bir inşaat alanında faaliyet görmedim. Fahrettin Beyin evi yan tarafmış. Ben onu da bilmiyordum. Arkadaşlara sordum. Biz arsaya baktık bir inşaat faaliyeti yoktu. Ben de İl Başkanımızı aradım, burada bir inşaat faaliyeti yok. Dolayısıyla ben buradan ayrılıyorum da hani size de bir fotoğrafını göndermiş olayım, tamam dedi İl Başkanımız' şeklinde sözler söylediği kaydedildi.'KONTROL EDİLMESİNİ İSTEDİM, BUGÜN OLSA YİNE İSTERİM'Raporda ayrıca Canan Kaftancıoğlu'nun da konuşmalarına yer verildi. Kaçak inşaat olduğuna dair duyumları olduğunu öne süren Kaftancıoğlu'nun, 'Görevi ve sorumluluğu gereği Üsküdar İlçesi Belediye Meclis Başkanı olan İlçe Başkanımıza orada herhangi bir inşaatı yıktıkları inşaatı yeniden yapıp yapmadıklarını kontrol edilmesini istedim. Bugün olsa yine isterim çok net söylüyorum' dediği belirlendi. Yine Kaftancıoğlu'nun başka bir programda benzer şekilde, 'Evi ile ilgili değil arsayla ilgili kaçak bir işlem yapıp yapmadıklarını bakmasını istedim ve İlçe Başkanımız giderek arsada herhangi bir inşaat iş yapılıp yapılmadığına baktı' sözlerini sarf ettiği ifade edildi.