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Bakan Dönmez'den açıklama! 'Yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir televizyon programında gündem ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak "Ticarethanelerde yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'den açıklama! 'Yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz'
Ekleme: 18.02.2022 - 22:13 Güncelleme: 18.02.2022 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez'den açıklama! 'Yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarındaki fiyatlara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, yeni bir indirim tarifesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

'Önce 150 kwh ile başlamıştık, sonra gelen talepleri değerlendirerek 210 kwh'ye çıkartılmıştır. Aylık ne kadar kwh saat olacak bunun üzerine çalışıyoruz. Ticarethanelerde yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak.'

'Fiyatları vatandaşlarımıza düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suiistimal ettiler.'

'Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64'ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu.'

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

'(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz markete girdiniz, alışveriş yaptınız ama parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam.”
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