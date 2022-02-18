18 Şubat BİM Aktüel Ürünleri Neler? Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?
BİM aktüel ürünler kataloğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat BİM aktüel ürünleri neler sorusu yer aldı. Peki, 188 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? 18 Şubat BİM aktüel ürünleri nelerdir? Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte merak edilenler...
18 Şubat tarihi itibariyle BİM’de indirime girecek ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kaliteli ürünleri indirimli bir şekilde müşterilerine sunan BİM’in bu hafta hangi ürünlerde indirim yapacağı merak konusuydu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat BİM aktüel ürünleri neler ve bu hafta BİM’de hangi indirimler var soruları yer alıyor. Düzenli olarak internet üzerinden yayınlanan broşürler için araştırmalar başladı. 18 Şubat BİM aktüel ürünleri neler ve 18 Şubat BİM indirimli ürünler neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
18 Şubat BİM Aktüel Ürünleri Neler?
18 Şubat BİM aktüel ürünler listesi oldukça araştırılıyor. Her hafta belirli ürünlerde indirim yapan BİM u indirimleri internet üzerinden de yayınlıyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar 18 Şubat BİM aktüel ürünleri neler sorusuna cevap aramaya başladı. İşte BİM tarafından 18 Şubat’tan itibaren indirim yapılacak ürünler listesi;
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 2.499 TL
Woon 49" Full HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.499 TL
Soley Tek Kişilik Nevresim Seti 99,90 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 TL
Lüks Peluş Terlik 49,90 TL
Benante Kaktüs Desenli 11 Parça Kahvaltı Seti 99,90 TL
Desenli Tek Kişilik Yorgan 139 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 36,50 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 559 TL
Benante Kaktüs Desenli Dikdörtgen Tabak 2'li 19,90 TL
Masaüstü Dekoratif Çalar Saat 59,90 TL
Benante Kaktüs Desenli Oval Tabak 2'li 34,90 TL
Antrasit Tv Sehpası 349 TL
Benante Kaktüs Desenli Çerezlik / Sosluk 4'lü 24,90 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 42,50 TL
Chef's Pro Wok Tava 24 cm 79,90 TL
Chef's Pro Krep Tavası 32 cm 59,90 TL
Decorev Dekoratif Fener 2'li 99,90 TL
Rakle Kaktüs Desenli Meşrubat Bardağı 6,90 TL
Chef's Pro Kaçerol 16 cm 49,90 TL
Paşabahçe Kesme Desen Çay Bardağı 6'lı 44,90 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 99,90 TL
LAV Saklama Kabı 3'lü 34,90 TL
Saklama Kabı 4'lü 6,50 TL
Benante Kaktüs Desenli Dikdörtgen Tabak 17,50 TL
Sarımsak Desenli Oval Tepsi 19,90 TL
Kapaklı Saklama Kutusu 15 Litre 19,90 TL
Çok Amaçlı Meyvelik 9,90 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 22,50 TL
Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 29,90 TL
Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 34,90 TL
Sıvı Sabunluk 14,90 TL
Büyük Boy Havlu Etamin Kiti 19,50 TL
Düğme Kutusu 9,90 TL
Küçük Boy Havlu Etamin Kiti 15,50 TL
Büyük Boy Kanaviçe Kiti 19,90 TL
Amigurumi Seti 39,90 TL
Kanaviçe Seti 39,90 TL
Metal Kutulu Dikiş Seti 29,90 TL
Amigurumi El Örmesi Kiti 2'li 29,90 TL
Paslanmaz Süzgeç 14,90 TL
Punch Kasnak Seti 2'li 22,50 TL
Ören Bayan Star Yumak 3'lü 29,90 TL
Örgü Aparat Seti 9,50 TL
Tığ İşi Seti 39,90 TL
Keçe Şekiller 7,90 TL
İğne Oyası Seti 39,90 TL
Punch Seti 39,90 TL
Silikon Saplı Tığ İnesi 7'li 19,90 TL
Şiş Kutusu 3,50 TL
Punch İğne Seti 3'lü 29,90 TL
Tığ Kutusu 2,90 TL