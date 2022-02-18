18 Şubat BİM Aktüel Ürünleri Neler? Bu Hafta BİM’de Hangi Ürünler İndirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat BİM aktüel ürünleri neler sorusu yer aldı. Peki, 188 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? 18 Şubat BİM aktüel ürünleri nelerdir? Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte merak edilenler...

18 Şubat BİM Aktüel Ürünleri Neler?



18 Şubat tarihi itibariyle BİM’de indirime girecek ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kaliteli ürünleri indirimli bir şekilde müşterilerine sunan BİM’in bu hafta hangi ürünlerde indirim yapacağı merak konusuydu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Düzenli olarak internet üzerinden yayınlanan broşürler için araştırmalar başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.oldukça araştırılıyor. Her hafta belirli ürünlerde indirim yapan BİM u indirimleri internet üzerinden de yayınlıyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlarsorusuna cevap aramaya başladı. İşte BİM tarafından 18 Şubat’tan itibaren indirim yapılacak ürünler listesi;Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 2.499 TLWoon 49" Full HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.499 TLSoley Tek Kişilik Nevresim Seti 99,90 TL8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 TLLüks Peluş Terlik 49,90 TLBenante Kaktüs Desenli 11 Parça Kahvaltı Seti 99,90 TLDesenli Tek Kişilik Yorgan 139 TLTek Kişilik Lastikli Çarşaf 36,50 TLKumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 559 TLBenante Kaktüs Desenli Dikdörtgen Tabak 2'li 19,90 TLMasaüstü Dekoratif Çalar Saat 59,90 TLBenante Kaktüs Desenli Oval Tabak 2'li 34,90 TLAntrasit Tv Sehpası 349 TLBenante Kaktüs Desenli Çerezlik / Sosluk 4'lü 24,90 TLÇift Kişilik Lastikli Çarşaf 42,50 TLChef's Pro Wok Tava 24 cm 79,90 TLChef's Pro Krep Tavası 32 cm 59,90 TLDecorev Dekoratif Fener 2'li 99,90 TLRakle Kaktüs Desenli Meşrubat Bardağı 6,90 TLChef's Pro Kaçerol 16 cm 49,90 TLPaşabahçe Kesme Desen Çay Bardağı 6'lı 44,90 TLChef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 99,90 TLLAV Saklama Kabı 3'lü 34,90 TLSaklama Kabı 4'lü 6,50 TLBenante Kaktüs Desenli Dikdörtgen Tabak 17,50 TLSarımsak Desenli Oval Tepsi 19,90 TLKapaklı Saklama Kutusu 15 Litre 19,90 TLÇok Amaçlı Meyvelik 9,90 TLÇok Amaçlı Mutfak Makası 22,50 TLÖren Bayan Favori Yumak 3'lü 29,90 TLÖren Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 34,90 TLSıvı Sabunluk 14,90 TLBüyük Boy Havlu Etamin Kiti 19,50 TLDüğme Kutusu 9,90 TLKüçük Boy Havlu Etamin Kiti 15,50 TLBüyük Boy Kanaviçe Kiti 19,90 TLAmigurumi Seti 39,90 TLKanaviçe Seti 39,90 TLMetal Kutulu Dikiş Seti 29,90 TLAmigurumi El Örmesi Kiti 2'li 29,90 TLPaslanmaz Süzgeç 14,90 TLPunch Kasnak Seti 2'li 22,50 TLÖren Bayan Star Yumak 3'lü 29,90 TLÖrgü Aparat Seti 9,50 TLTığ İşi Seti 39,90 TLKeçe Şekiller 7,90 TLİğne Oyası Seti 39,90 TLPunch Seti 39,90 TLSilikon Saplı Tığ İnesi 7'li 19,90 TLŞiş Kutusu 3,50 TLPunch İğne Seti 3'lü 29,90 TLTığ Kutusu 2,90 TL