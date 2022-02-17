Vahşet ortaya çıktı: Çocukları böyle gömmüşler

Peru'da yapılan bir kazıdan altı çocuk mumyası bulundu. Mumyalar pamuklu kumaşlara sarılı ve iplere bağlanmış şekilde bulundu. Çocukların İnka dönemi öncesinde kurban edildiği belirtiliyor.

Peru'da 1000 yıl önce kurban edildiği tahmin edilen mumyalar ele geçirildi.Arkeologların yaptığı çalışmada altı mumya ortaya çıkarıldı. Çocuk mumyalarının yanında yedi yetişkinin de iskeleti bulundu.Başkent Lima yakınındaki Cajamarguilla'da yapılan kazıda ele geçirilen mumyaların bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.Kazıda yetkili bir arkeolog, “Görünüşe göre And Dağları'nda yaşamış yerlilerin geleneklerine uygun bir şekilde buradaki insanların hepsi mumyanın ruhuna eşlik etmesi için kurban edilmiş.' dedi.