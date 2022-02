Tüm Türkiye ona ağlamıştı! Sıla Şentürk'e son veda...

Giresun'da dün babaannesinin evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesi büyük üzüntü yaşıyor.Kızlarının cenazesini bugün toprağa vermeye hazırlanan Şentürk ailesi 16 yaşındaki evlatlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Cenaze namazı için önce Yalı mahallesindeki eve helallik alınmak üzere getirilen tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirirken, ayakta güçlükle durduğu gözlendi.Baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul ederken, alınan helallik sonrasında cenaze namazı için genç kızın tabutu Yalı Mahallesi Camii'ne getirildi.Genç kızın cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.Sıla Şentürk'e veda eden ailesi gözyaşlarına boğuldu.Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazından kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi.Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii'ne götürüldü. Cenazede baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Erikliman köyü muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek,'Ankara'dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30'da taksi tutup burayı bildiği için geliyor. Köyümüz çok kalabalık değil.Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda.Felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor.Olayda babaannesi müdahale edemiyor ve ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor.Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz' dedi.16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledilmesinin detaylarına SABAH ulaştı.Saplantılı eski nişanlısından şikayetçi olan Sıla Şentürk'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Gökçek tarafından mutfaktan alınan bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı.Öte yandan; Sıla Şentürk'ün geçen yıl internet ortamında tanıştığı Hüseyin Can Gökçek ile önce kaçtığı daha sonra da nişanlanma sürecinde ailenin Gökçek'ten şikayetçi olduğu ve zanlının 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği belirlendi.Gelen son dakika haberine göre de; 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek adliyeye sevk edildi.