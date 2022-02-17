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Trabzon'da 3 vakit namazı kılınan cami görenleri şaşırtıyor

Trabzon’da 6 katlı binanın en üst katı cami olarak tahsis edildi. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş-çıkışlar zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı.

Ekleme: 17.02.2022 - 12:29 Güncelleme: 17.02.2022 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Trabzon'da 3 vakit namazı kılınan cami görenleri şaşırtıyorTrabzon'da kentin en işlek sokağı olan Uzun Sokak'ta 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi.

Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi, imam atayarak ibadete açtı.

Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı.

Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor.

Camiye girişin mağazadan yapılması ise sokaktan gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.

'CEMAATİMİZ ARTTI'
Cami ve mağazanın bulunduğu binanın sahibi Mustafa Usta, “Bu camiyi rahmetli annemin ruhu için kardeşlerimle beraber yaptırdık. Binayı sonra kiraya verdik. Mağaza sahibi de caminin en üst katta olmasını uygun gördü. Önce en alt kata yapmayı planlamıştık camiyi. Camimiz en alt katta, bodrumda kalmasın mağazanın en güzel yerinde en üst katta olsun istedik. Caminin önünde de büyük bir balkon kısmı var. İnsanların oraya gelip çay içme yerleri de var. Mağaza içinde 2 büyük asansör var. Merdivenleri var. Camiye girişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Allah'a şükürler olsun ki cemaatimiz de arttı. Cuma günleri dolu. Balkon kısmına da seccade atıyoruz.” diye konuştu.

Esnaftan Serdar Çebi ise “Normalde camiye gidebilmek için yan tarafta bulunan camekanlı bölümün oradan bağımsız bir giriş yapılmıştı. Caminin o dönem en alt kata yapılması planlanmıştı daha sonra da camiyi en üst kata aldılar. Üst katta caminin olmasında sıkıntı yok. Biz memnunuz. Asansör de var, yürüyen merdiven de var. Allah razı olsun yaptıranlardan.” dedi.

'MAĞAZADAN GİRİLEN CAMİYE GİDİLMEZ'
Camiye mesai saatleri dışında girişlerin mümkün olmadığını belirten Necati Meral de “Mağazanın içerisinden girerek camiye gidilmez. Vatandaşa açık alanlarda cami yapılır. Vatandaş camiye gidecek sabah namazında, gece yatsıyı kılmaya gidecek. Nasıl gidip kılacak namazını? Mağazayı mı açtıracak? Ama belki özel mülk olduğu için arsa sahibi istemiştir, onu da bilmiyorum. Ne olursa olsun bu şekilde sadece mağaza içerisinden girerek cami olmaz. İbadet yeri insanlara açık olmalıdır. Mağaza sahibi belki istemiştir camiye giren de alışveriş yapsın diye. Yanlış olmuş.” diye konuştu.

'İLK DEFA BİR GİYİM MAĞAZASINDAN CAMİYE ÇIKILDIĞINI GÖRDÜM'
Oğuz Şişman ise “Daha önce rastlamadığımız bir durum bu. Daha önce iş merkezlerinin alt taraflarında cami olduğunu görmüştüm ama ilk defa bir giyim mağazasından camiye çıkıldığını gördüm. Bize değişik geliyor. Mağaza içerisinden çıkış oluyor camiye ama mutlaka bir sebebi vardır caminin en üst kata o şekilde yapılmasının.” dedi.

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