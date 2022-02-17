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Suriye sınırındaki bombalı eylemlerden sorumluydu! MİT'ten kaçamadı...

MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırındaki bombalı eylemlerden sorumluydu! MİT'ten kaçamadı...
Ekleme: 17.02.2022 - 15:04 Güncelleme: 17.02.2022 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Suriye sınırındaki bombalı eylemlerden sorumluydu! MİT'ten kaçamadı...
Milli İstihbarat Teşkilatı, sınırötesinde PKK'ya yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. MİT, Türkiye'nin Suriye sınırında yapılan bombalı eylemlerin sorumlusu olan PKK/YPG'li terörist Hebat Gever kod adlı Süleyman Orhan'ı saha istihbaratının ardından nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin Suriye sınırında 3 farklı eylemde 9 Türk askerinin şehit edilmesi eylemlerinin faili olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör eylemlerinin planlayıcılarına ve faillerine yönelik yaptığı bir çalışma daha sonuç verdi. MİT, Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist Hebat Gever kod adlı Süleyman Orhan'ı saha takibinin ardından nokta operasyonla yok etti.

GEÇEN AKÇAKALE SINIRINDAKİ EYLEMİ PLANLAMIŞ

PKK/YPG mensubu Süleyman Orhan'ın son olarak, 8 Ocak'ta Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi. Bunun yanı sıra teröristin 08 Ocak 2020'de Resulayn'da 4, 16 Ocak 2020'de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3 10 Aralık 2020'de ise Resulayn'da 2 Türk askerinin şehit edildiği saldırıların talimatlarını veren isim olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEM PLANMAYA GİDİYORDU

MİT, saha istihbaratı ile yerini belirlediği terörist Süleyman Orhan ve korumasını Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Amude bölgesinden Türkiye'ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı bilgisini aldıktan sonra düğmeye bastığı, terörist Orhan ve korumasını bu esnada etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Hebat Gever kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtildi. Diğer yandan PKK terör örgütü teröristin etkisizi hale getirilmesini de farklı haberler yaptırarak saptırmaya çalıştı. Örgüt, Hebat Gever'in Haseke'de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan haber yaptırarak, Batılı Ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı belirtildi.
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