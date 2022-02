Süleyman Soylu'dan Sıla Şentürk açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin Can G.'nin üzerinde başkasına ait cep telefonu olduğunu ve havalimanına giderken yakalandığını açıkladı. Soylu, "Arkadaşlarımız başarılı bir şekilde başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladılar. Kolay bir iş değil bu. Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki kız çocuğu Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can G'nin üzerinde başkasına ait cep telefonu olduğunu, buna rağmen güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileri ile Göç Toplantısı"nda, Hüseyin Can G. tarafından öldürülen kız çocuğu Sıla Şentürk'e ilişkin açıklamalarda bulundu.Katil zanlısı Hüseyin Can G'nin yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar." bilgisini paylaştı.Olayın üzüntü verici olduğunu belirten Soylu, "Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barışma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet, bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin.'" diye konuştu.Geçen yıl 20'nin üzerinde cinayetin, erkeğin kadını ikna etmesinin ardından yaşandığını aktaran Soylu, başladığı andan itibaren şiddetin devam ettiğini, güçlünün güçsüz olanı şiddete maruz bıraktığını belirtti. Soylu, "Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz." dedi."İşin içerisinde biz olalım, olmayalım bu meseleleri bitirebilmek için bu olayların tamamını irdelemek, analiz etmek, nerede ne yapmak lazım geldiğini ortaya koymak zorundayız." ifadelerini kullanan Soylu, sosyologlar üzerinden suç analizlerinin çıkartıldığını kaydetti.