NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya saldırmak için bahane arıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin soruları yanıtladı. Stoltenberg açıklamasında: "Elbette yeterli kaynakları var Ukrayna işgali için. Kabiliyetlerini biliyoruz ama amaçlarını kestiremiyoruz. Ama savaşmaya hazır birçok grup Ukrayna sınırında. Bir ülkenin bağımsızlığını tehdit eden sözler var. Çok az bir hazırlıkla bu işgal gerçekleşebilir. Ancak politik bir çözüm için geç kalmadık." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin soruları yanıtlıyor.Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:Gerekli adımları atıyoruz. Rus nükleer yatırımalarından sonraki süreçler için de önlemler alıyoruz.Rusya konseyi NATO'da toplandı, Rusya'ya kendi tekliflerimizi bulunduk. Askeri teşiklat şeffaflığı gibi maddeler sunduk. Rusya ve NATO ülkeleri içinde güvenlik amacıyla bu teklifi sunduk. Bir anlaşmaya varılabilir. Hali hazırda bir yanıt verilmedi. NATO Rusya oturulup konuşulabilecek. Gerginliğin azalması için görüşmeye hazırız.Anlamlı bir geri çekilme için bir şey görmedik. Ama tabiki bu durum değişebilir. Bizim isteğimiz bu yönde. Tam anlamlıyla Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna sınırından çekilmesini bekliyoruz.Elbette yeterli kaynakları var Ukrayna işgali için. Kabiliyetlerini biliyoruz ama amaçlarını kestiremiyoruz. Ama savaşmaya hazır birçok grup Ukrayna sınırında. Bir ülkenin bağımsızlığını tehdit eden sözler var. Çok az bir hazırlıkla bu işgal gerçekleşebilir. Ancak politik bir çözüm için geç kalmadık.Rusya temel prensiplerimize ters düşüyor. Avrupa güvenliğini riske atıyor. Güç kullanıp AB'ye göz dağı veriyor. Barışı kormak için ve yanlış anlamalar için potansiyel bırakmamalıyız.Güçlü olmamız birlik olmamız lazım. Ama NATO olarak her zaman diplomatik bir çözüm bulmamız lazım. Yarın da Rusya ile diplomatik bir çözüm bulmak istiyoruz.