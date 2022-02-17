Millet İttifakı'ndan HDP krizi! CHP'li Erdoğdu: 'HDP için daha fazla fedakarlık yapmalıyız...'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz günlerde HDP için "Terör örgütüyle duygusal ilişkisi var. Belki şey ilişkileri de vardır" demişti. Erdoğdu, şimdi de HDP için CHP ve muhalefet partileri olarak daha fazla fedakarlık yapmaları gerektiğini söyledi.