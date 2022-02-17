Millet İttifakı'ndan HDP krizi! CHP'li Erdoğdu: 'HDP için daha fazla fedakarlık yapmalıyız...'
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz günlerde HDP için "Terör örgütüyle duygusal ilişkisi var. Belki şey ilişkileri de vardır" demişti. Erdoğdu, şimdi de HDP için CHP ve muhalefet partileri olarak daha fazla fedakarlık yapmaları gerektiğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tele 1'de yayınlanan ‘Türkiye’nin Geleceği’ programında açıklamalarda bulundu.
HDP İÇİN FEDAKARLIK
Altı muhalefet liderinin bir araya gelmesi ve HDP'nin duruşuna değinildiği esnada, HDP için fedakarlık yaptıklarını, daha fazlasını da yapmaları gerektiğini ifade etti.
"DAHA FAZLA YAPMALIYIZ"
Erdoğdu, "Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım. HDP’nin de düşünmesi gereken başlıklar var. Mesela Temel Bey bizimle aynı masaya oturarak 28 Şubat dahil kendi tabanıyla aynı fedakarlığa katlanıyor" dedi.