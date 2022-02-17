Marketlerin indirim oyunu! Vatandaş fırsatçıları afişe etti

Gıda fiyatlarını düşürmek için KDV yüzde 8'den 1'e çekilirken, fırsatçılar yine harekete geçti. Bazı marka ve marketler, önce temel gıda ürünlerinde fiyatları yükseltti, ardından da 7 puanlık indirimi yansıttı.İndirim yerine zamla karşılaşan vatandaşlar ise isyan etti. KDV indirimi öncesi yapılan zamları fişleri ve belgeleriyle sosyal medyadan paylaşarak fırsatçıları afişe etti:11 Şubat'ta 38,90 lira olan 30'lu yumurtanın fiyatı, KDV indiriminin duyurulduğu 12 Şubat'ta 45,90 liraya yükseldi. KDV indiriminin yürürlüğe girdiği 14 Şubat'ta ta 42,95 liradan satışa sunuldu.1-6 Şubat haftası 106 liradan satılan 5 litrelik yağ, önce 119 liraya yükseldi. Ardından bu ürünlere gelen yüzde 7'lik KDV indirimiyle fiyatı 111 liraya indirildi.Yüzde 8 KDV'li olarak 18,50 liraya satılan beyaz peynirin KDV'si yüzde 1'e indi ama fiyatı değişmedi. Geçen hafta 38 lira olan 1 kilo çay hafta sonu 46 liraya çıktı, KDV indirimiyle 43 lira oldu.Salatalık üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, milyonlarca ton salatalık üretiliyor. Salatalığın yolculuğu, yüzlerce dönüm üzerine kurulu seralarda başlıyor. Salatalığın kilogramının üreticiden çıkış fiyatı 3 TL. Ülkemizin kalkınması için ter dökerek emek veren çiftçi, elindeki salatalığı hale götürüp komisyoncuya teslim ediyor. Fiyat yolculuğu da bu noktadan sonra başlıyor ve adım adım fiyatlar değişmeye başlıyor.Ürünün taşınması ve depolama girdilerinin ardından 1 kilogram salatalık bedeli, 13 TL'ye çıkıyor. İşleme ve paketleme masrafı olarak 6,66 TL ekleniyor. Dalında 3 TL olan salatalık bir anda 22,66 TL'ye fırlıyor. Market tezgâhında, salatalığın fiyatına 3,33 TL daha ekleniyor. Buna 5,89 TL vergi de eklenince topraktan tabağa gelene kadar salatalık 28,88 TL olarak satışa sunuluyor.Markete gelen vatandaşlar ise fiyatı tavan yapan salatalıktan şikayetçi. Ürünlerdeki hareket artınca rakamın da yükseldiğine dikkat çeken vatandaşlar, tepkileri şu şekilde dile getirdi:*Allah bu millete bunu yapanlara bu parayı yemek nasip etmesin.*Maksatlarının ticaret değil operasyon yapmak olduğu çok açık. Devletimiz bunun bedelini ödetmelidir.*Daha ciğerimizi mi sökecekler? Bu nasıl bir vurgun? 1 kg salatalığın 10tl nakliyesi 6,66 tl paketlemesi mi olur?*Hiç bir maliyet artışı, bir ürün fiyatını on katına çıkartmaz. Bu resmen ekonomik harp saldırısıdır.*Şaka değil 3 liraya alınıyor 29 liraya satılıyor gelin siz çıkın bu işin içinden.