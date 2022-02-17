İstanbul karla boğuşurken tatile çıkan İBB Sözcüsü Ongun: Hesabımı İmamoğlu'na verdim

İstanbul'da geçtiğimiz ayın sonunda etkili olan kar yağışı sırasında yurt dışında lüks bir otelde tatil yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin hedefi haline gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun, haftalar sonra kendisini savundu. Faturayı kamuoyu ile paylaşmayacağını söyleyen Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim." diye konuştu. Ongun, tatilini nerede yaptığının çok da önemli olmadığını belirterek, "İsviçre'de değildim" dedi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sırasında CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda, sözcüsü Murat Ongun'un ise yurt dışında kayak tatilinde olması tepki çekmişti. Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden birinde olduğunu açıklamıştı.Karla mücadele tweet'lerini yurt dışından atan Ongun, yaklaşık üç hafta sonra konuya ilişkin açıklama yaptı.Tele 1 canlı yayınında konuşan Ongun, "Benim hesap vereceğim yerler var. Hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim." dedi.Ongun, sunucunun sorusu sonrasında yaptığı açıklamada, faturayı kamuoyu ile paylaşmayacağını da ifade etti.Ongun'un yaptığı açıklamalar şöyle:"Benim hesap vereceğim yerler var. Sonuçta kamuoyuna böyle iddialar gelmiş. Bahsedilen rakamlar yanlış. Ben belediye başkanıma rakamları gösterdim. Başka hesap vereceğim bir yer daha var kamu görevlisi olarak. Müfettişler bana bunu soracaklardır. Devlet makamlarına da bu bilgiyi veririm. Şimdiye kadarki rakamlar yanlış. Benim tatilimi nerede yaptığımın bir önemi yok ki. Ben Türkiye'nin önde gelen bir sanatçısı, siyasetçisi değilim. Ben Ekrem İmamoğlu adına açıklama yapan İBB'nin sözcüsüyüm. Orantısız bir saldırı var. Cenevre'de değildim, onu söyleyeyim. Şuraya gittim, şu kadar para harcadım diyecek değilim."