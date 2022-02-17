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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye NATO ile İslam coğrafyası arasında bir köprü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, üyeliğinin 70'inci yılında Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez üyesi olduğunu, sağlam ve güçlü bir üyesi olmaya devam edeceğini söyledi. SETA Brüksel ofisi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Kalın Türkiye'nin NATO’nun tek Müslüman üyesi olarak, İslam coğrafyasıyla köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye NATO ile İslam coğrafyası arasında bir köprü!
Ekleme: 17.02.2022 - 23:49 Güncelleme: 17.02.2022 - 23:57 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye NATO ile İslam coğrafyası arasında bir köprü!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, SETA Brüksel ofisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yılı konulu toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

"TÜRKİYE NATO'DAKİ TEK MÜSLÜMAN ÜLKE OLARAK KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR"

Son 70 yıldır Türkiye'nin NATO'da liderlik eden ve taahhütlerine bağlı üyelerinden olduğunun altını çizen Kalın, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde çok çeşitli misyon ve operasyonlara katıldığını, bu anlamda ilk 5 üye arasında yer aldığını ifade etti. Kalın, Türkiye'nin NATO’nun tek Müslüman üyesi olarak, İslam coğrafyasıyla köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.
Türkiye'nin NATO'nun mevcut güvenlik mimarisine somut biçimde katkıda bulunduğunu vurgulayan Kalın, Türkiye'yi vazgeçilmez bir ortak olarak tanımladı.

"TEHDİT OLARAK GÖRÜLSE DE FIRSAT OLABİLİR"

Ukrayna krizine değinen Kalın, bunun genel olarak tehdit olarak görülse de NATO'nun kurduğu mekanizmalarla sorunu çözmesi açısından fırsat olarak da değerlendirilebileceğini belirtti. Kalın, buna örnek olarak NATO'nun önleyici diplomasi mekanizmasının verilebileceğini ve bir yandan Rusya'ya saldırganlığının kabul edilemez olduğu mesajı verilirken, diğer yandan bu mekanizmanın şimdi devreye konulması gerektiğini, Türkiye'nin bunu başından beri desteklediğini aktardı.

"PKK'YA VERİLEN DESTEK GÜVENLİK KAVRAMINI ZAYIFLATIYOR"

Kalın, ABD başta olmak üzere NATO müttefikleri tarafından Suriye'de YPG/PKK'ya verilen destekten söz ederek, güvenliğin istikrarsız biçimde sağlanmaması gerektiğini, söz konusu desteğin hem Türkiye'nin ABD ve diğer müttefiklerle ilişkisini de baltaladığını hem NATO içinde birçok sürtüşme yarattığını hem de genel güvenlik kavramını zayıflattığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, NATO'nun güvenlik konseptinin tüm terör tehditlerini kapsaması gerektiğini belirterek, "Türkiye gelecek yıllarda NATO'nun sağlam ve güçlü bir üyesi olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE SADIK BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünün 11 Eylül saldırıları sonrası uluslararası atmosferde önem kazandığını belirten Czarnecki, "Türkiye, 1952'den bu yana ise NATO çerçevesinde güvenlik ve savunma alanında Batı'nın sadık bir müttefiki olduğunu kanıtladı. Özellikle Soğuk Savaş sırasında Türkiye, NATO'nun güvenliği konusunda çok önemli bir sorumluluk üstlendi" ifadesini kullandı.

Czarnecki, Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde çeşitli güvenlik operasyonlarına, barışı koruma misyonlarına ve terörle mücadele çabalarına katkıda bulunmanın yanı sıra İttifakın güneydoğu kanadının savunucusu olarak mimarlarından olduğunu vurguladı.
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