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CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin parti içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Bilecik Belediye Hizmet binasında 19 Ocak'ta bir müteahhitten 200 Bin dolar rüşvet alırken şok baskınla yakalanan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP'den yapılan açıklamada " Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerini kullandı. .

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin parti içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Ekleme: 17.02.2022 - 21:37 Güncelleme: 17.02.2022 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin parti içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı açıklamada " Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bilecik Belediye Hizmet binasında 19 Ocak'ta bir müteahhitten 200 Bin dolar rüşvet alırken şok baskınla yakalanan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ODADA RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI

Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği, öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.

DİĞER DETAYLAR

Yaşanan olayın ardından açıklama yapmayan Başkan Şahin'in yönetimindeki belediyenin, müteahhitleri haraca bağladığı ve hatta esnaftan rüşvet olarak karides ve sucuk bile aldığı ortaya çıkmıştı.

Kentin nefes aldığı, doğa harikası olarak bilinen ve konum itibari ile de çok değerli olan Pelitözü Gölü çevresinin, Başkan Şahin ve danışmanı Erdağı arasında parsel parsel paylaşıldığı anlaşıldı.

Çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren Başkan Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı, bölgeyi imara açmadan önce kritik ve en değerli noktalardaki tarla ve arsaları, kendi aralarında paylaşarak düşük fiyatlarla yakınlarının üzerine satın aldı.
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