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Bilim Kurulu Toplantısı Ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı Saat Kaçta?

Bilim Kurulu Toplantısı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bilim Kurulu toplantısı ne zaman soruları yer aldı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu toplantısı kararları ne olacak? İşte detaylar...

Ekleme: 17.02.2022 - 11:09 Güncelleme: 17.02.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Bilim Kurulu Toplantısı Ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı Saat Kaçta?
Bilim Kurulu toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bilim Kurulu ne zaman ve Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta soruları yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde yapılacak olan toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle alınan önlemler ve aşlama durumu incelenecek. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Bilim Kurulu Toplantısı Ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı Saat Kaçta?

Bilim Kurulu Toplantısı Ne Zaman?


Bilim Kurulu toplantısı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar bugün itibariyle hızlandı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca liderliğinde yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bilim Kurulu toplantısının 17 Şubat tarihinde yani bugün saat 16.00’da yapılacağı belirtildi.


Bilim Kurulu Toplantısı Ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı Saat Kaçta?

Bilim Kurulu Kararları Ne Olacak?


Bilim Kurulu Toplantısı kararları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bilim Kurulu kararları ne olacak sorusu yer aldı. Bugün yapılacak toplantıda vaka sayıları ve aşılamada son durum konuşulacak. Toplantı sonrasında ise Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar açıklanacak. Geçtiğimiz Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar yazılı açıklamayla “Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır. Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir. Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir.” İfadeleri kullanılmıştı.17 Şubat Perşembe günü yani bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından alınacak yeni kararlar ortaya çıkacak.

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