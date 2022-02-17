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Başkan Erdoğan Ahmet Erdoğan'ın cenazesine katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orçay Fabrikasının kurucularından Fazilet Partisi Rize il başkanlığı da yapan Ahmet Erdoğan için Hacı Bayram Veli Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ekleme: 17.02.2022 - 15:23 Güncelleme: 17.02.2022 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Ahmet Erdoğan'ın cenazesine katıldı!
Başkentte bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün vefat eden Erdoğan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde öğle namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile Ahmet Erdoğan'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Erdoğan'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

"RABB'İM EBEDİ ALEMDE DE KENDİSİYLE AYNI ŞEKİLDE BULUŞTURSUN"

Erdoğan, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada, Ahmet Erdoğan'ın musalladan Hakk'a uğurlandığını belirtti.

Cenaze namazını kıldıran hocanın en güzel şekilde telkini yaptığını ve şahitlik ettiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Cennetinde cümlemizi buluştursun. Ahmet Erdoğan kardeşimiz, hayatında hocamızın da okuduğu Mülk Suresi'ndeki ayette ifadesini bulan bir kardeşimiz, ağabeyimizdi. Hayatını bu şekilde geçirmenin gayreti içerisinde oldu. Evlatlarını bu istikamette yetiştirdi, bu şekilde bu imtihanı da verdi. Rabb'im inşallah ebedi alemde de kendisiyle aynı şekilde buluştursun, cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref kılsın."

Farklı bir dönemden geçildiğini, birlik, beraberlik ve dayanışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'imizin ayetinde de ifade ettiği gibi, 'Ancak müminler kardeştir.' hükmü gereğince mümin olduğumuzun idraki içerisinde olarak bu hayatı, bu dünyada yaşamayı ve ebedi aleme de bu şekilde hulul bizlere de nasip eylesin. Ahmet Erdoğan kardeşim, yolun açık olsun. Doğup büyüdüğün yere, Rize'ye yolcu ediyoruz. Orada da tüm komşularınla beraber olacaksınız. Rabb'im mekanını cennet eylesin. Ailesine, yakınlarına, sevdiklerine sabrı cemil ihsan etsin."

Konuşmasının ardından Ahmet Erdoğan'ın tabutuna omuz veren Erdoğan, Ahmet Erdoğan'ın eşi Havva Erdoğan'ın yanına giderek taziye dileklerini iletti.

Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, yarın memleketi Rize Güneysu Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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