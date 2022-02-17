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Bakan Dönmez'den elektrik faturası açıklaması!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık" ifadelerini kullanırken, saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez'den elektrik faturası açıklaması!
Ekleme: 17.02.2022 - 11:24 Güncelleme: 17.02.2022 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez'den elektrik faturası açıklaması!
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık" ifadelerini kullanırken, saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok açıklamasında bulundu.

ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konut ve ticarethanelerle ilgili elektrik faturası düzenlemesinin 1 Mart'ta kadar tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Bakan Dönmez konu ile ilgili, "Esnaflar için indirimli tarifede %25 gibi indirim söz konusu olacak. Amacımız tüm değişiklikleri 1 Mart'a kadar tamamlayabilmek" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA DA İNDİRİMLİ TARİFE MÜJDESİ GELDİ

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde.

Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriğinizi alabiliyorsunuz."
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