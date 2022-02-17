Arı sütünün faydaları nelerdir, ne işe yarar? Arı sütü nasıl elde edilir?
Koronavirüs salgınından korunmak için son dönemlerde doğal yöntemlerle sık tercih ediliyor. Salgın döneminde popülerliği artan besinlerden biri de doğal yollarla elde edilen arı sütü. Peki, arı sütü faydaları nelerdir, ne işe yarar?
Sağlık için faydalı olduğu bilinen ürünlerden biri de arı sütü. Koronavirüs salgını döneminde sık tercih edilen arı sütünün faydaları merak ediliyor. Bahar aylarında üretilen arı sütüyle ilgili detaylar haberimizde..
Arı sütü nasıl elde edilir?
Arı sütü, bal arıları tarafından kraliçe arıları ve gençlerini beslemek için üretilen bir maddedir. Arı sütü, bal arılarının kraliçe arının gelişimi ve beslenmesi için hazırladıkları besin içeriği yüksek kremsi beyaz bir maddedir. İşçi arıların salgı bezlerinden salgılanır, cinsiyete veya sosyal sınıfına bakılmaksızın koloni içindeki bütün larvalar bu salgı ile beslenir. Bal arılarının kraliçe arılara dönüşmesine yardımcı olur.
İşçi arılar, eski kraliçe arının zayıflaması ya da ölmesi nedeniyle yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar verdiğinde, birkaç küçük larva seçer ve onları özel olarak inşa edilmiş kraliçe hücrelerinde bol miktarda arı sütü ile besler. Bu beslenme türü, yumurtalara kraliçe olmak için ihtiyaç duydukları gelişmiş yumurtalıklar dahil olmak üzere, kraliçe morfolojisini sağlar. Arı sütünün yaklaşık % 60 ila % 70'i su, % 12 ila % 15'i protein, % 10 ila % 16'sı şeker, % 3 ila % 6'sı yağ ve % 2 ila % 3'ü vitamin, tuz ve amino asit içerir.
Arı sütü nasıl tüketilir?
Yaklaşık 1 kilogram bala 60 gram arı sütü, 100 gram polen, 50 gram arı ekmeği ve 20 gram da propolis katarak ahşap bir kaşıkla karıştırıp o şekilde tüketilmesini tavsiye ediliyor. Bir de güneş ışığı gördüğü an ve sıcak ortamda bulunduğu an özelliğini kaybediyor.
Arı sütü neye iyi gelir?
Çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları tedavi etmek için sıklıkla diyet takviyesi olarak satılır. Arı sütün vücuttaki hücreleri yeniler. Arı sütünde kalsiyum, bakır, demir, fosfor, silikon, sülfür ve potasyum gibi çeşitli besin ve minerallerin yanı sıra, B vitamin ailesinin zengin vitaminleri; biotin, inositol, folat, nükleik asitler, gamma globulin ve insan vücudunun üretemediği 8 esansiyel amino asit de dahil olmak üzere 17 farklı amino asit bulunur.
Arı sütünün faydaları nelerdir?
Arı sütünün sağlığa faydaları arasında; kemoterapide yardımın yanı sıra belirli kanser türlerini önleme, kan basıncı düşürme, kısırlığı tedavi etme, kolesterol seviyelerini düşürme, karaciğeri koruma, iltihabı azaltma, sindirim bozukluklarını iyileştirme, erken yaşlanmayı önleme, kilo vermeye yardımcı olmak sayılabilir.
Arı sütünün sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:
Kan basıncını düzenler
Sinir sistemini uyarır
Cilt için mükemmel
Erkeklerde testosteronu artırır
Enflamasyonla mücadele
Kilo vermeye yardımcı
Libidoyu artırabilir
Sindirim sağlığını destekler