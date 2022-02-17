Arı sütünün faydaları nelerdir, ne işe yarar? Arı sütü nasıl elde edilir?

Sağlık için faydalı olduğu bilinen ürünlerden biri de arı sütü. Koronavirüs salgını döneminde sık tercih edilen arı sütünün faydaları merak ediliyor. Bahar aylarında üretilen arı sütüyle ilgili detaylar haberimizde..Arı sütü, bal arıları tarafından kraliçe arıları ve gençlerini beslemek için üretilen bir maddedir. Arı sütü, bal arılarının kraliçe arının gelişimi ve beslenmesi için hazırladıkları besin içeriği yüksek kremsi beyaz bir maddedir. İşçi arıların salgı bezlerinden salgılanır, cinsiyete veya sosyal sınıfına bakılmaksızın koloni içindeki bütün larvalar bu salgı ile beslenir. Bal arılarının kraliçe arılara dönüşmesine yardımcı olur.İşçi arılar, eski kraliçe arının zayıflaması ya da ölmesi nedeniyle yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar verdiğinde, birkaç küçük larva seçer ve onları özel olarak inşa edilmiş kraliçe hücrelerinde bol miktarda arı sütü ile besler. Bu beslenme türü, yumurtalara kraliçe olmak için ihtiyaç duydukları gelişmiş yumurtalıklar dahil olmak üzere, kraliçe morfolojisini sağlar. Arı sütünün yaklaşık % 60 ila % 70'i su, % 12 ila % 15'i protein, % 10 ila % 16'sı şeker, % 3 ila % 6'sı yağ ve % 2 ila % 3'ü vitamin, tuz ve amino asit içerir.Yaklaşık 1 kilogram bala 60 gram arı sütü, 100 gram polen, 50 gram arı ekmeği ve 20 gram da propolis katarak ahşap bir kaşıkla karıştırıp o şekilde tüketilmesini tavsiye ediliyor. Bir de güneş ışığı gördüğü an ve sıcak ortamda bulunduğu an özelliğini kaybediyor.Çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları tedavi etmek için sıklıkla diyet takviyesi olarak satılır. Arı sütün vücuttaki hücreleri yeniler. Arı sütünde kalsiyum, bakır, demir, fosfor, silikon, sülfür ve potasyum gibi çeşitli besin ve minerallerin yanı sıra, B vitamin ailesinin zengin vitaminleri; biotin, inositol, folat, nükleik asitler, gamma globulin ve insan vücudunun üretemediği 8 esansiyel amino asit de dahil olmak üzere 17 farklı amino asit bulunur.Arı sütünün sağlığa faydaları arasında; kemoterapide yardımın yanı sıra belirli kanser türlerini önleme, kan basıncı düşürme, kısırlığı tedavi etme, kolesterol seviyelerini düşürme, karaciğeri koruma, iltihabı azaltma, sindirim bozukluklarını iyileştirme, erken yaşlanmayı önleme, kilo vermeye yardımcı olmak sayılabilir.Kan basıncını düzenlerSinir sistemini uyarırCilt için mükemmelErkeklerde testosteronu artırırEnflamasyonla mücadeleKilo vermeye yardımcıLibidoyu artırabilirSindirim sağlığını destekler