ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Ukrayna gerilimi ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.Blinken, 'Rusya'nın sahadan çekildiğini görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz' dedi.Blinken, 'Rus basınında savaş çanları yüksek sesle çalıyor. 150 binden fazla asker hala Ukrayna sınırında.' açıklamasını yaptı..