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17 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?

Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak diliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 17 Şubat hava durumu yer aldı. Peki, 17 Şubat hava durumu nasıl olacak? 17 Şubat hava sıcaklıkları artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Ekleme: 17.02.2022 - 11:25 Güncelleme: 17.02.2022 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
17 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 17 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. 17 Şubat hava durumu nasıl ve hava sıcaklıkları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde ilerlemesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava sıcaklıkları artacak mı sorusu yer alıyor. Hava sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Prof. Dr. Orhan Şen “ Hava sıcaklıklarıyla ilgili olarak Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var. “açıklamasında bulundu. Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu, Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari'de ise Cumartesi günü kar bekleniyor.


17 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?

17 Şubat Hava Durumu Nasıl Olacak?


17 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen illere göre hava durumları şu şekilde sıralanabilir;

EDİRNE °C, 17°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°CParçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°CParçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 18°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 15°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANKARA °C, 9°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°CParçalı bulutlu

KONYA °C, 9°CParçalı bulutlu

BOLU °C, 10°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°CParçalı bulutlu

17 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?

KASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutlu

RİZE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°CParçalı bulutlu

TOKAT °C, 8°CParçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°CParçalı bulutlu

AĞRI °C, -4°CParçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°CParçalı bulutlu

VAN °C, 2°CParçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu

MARDİN °C, 12°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu

17 Şubat hava durumu nasıl olacak ve hava sıcaklıkları ne zaman artacak sorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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