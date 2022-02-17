17 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?

Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?



17 Şubat Hava Durumu Nasıl Olacak?



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde ilerlemesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Hava sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Prof. Dr. Orhan Şen “ Hava sıcaklıklarıyla ilgili olarak Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var. “açıklamasında bulundu. Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu, Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari'de ise Cumartesi günü kar bekleniyor.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen illere göre hava durumları şu şekilde sıralanabilir;EDİRNE °C, 17°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ °C, 12°CParçalı bulutluA.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluADANA °C, 18°CParçalı bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluHATAY °C, 15°CParçalı bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluANKARA °C, 9°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 5°CParçalı bulutluKONYA °C, 9°CParçalı bulutluBOLU °C, 10°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutluRİZE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı bulutluTOKAT °C, 8°CParçalı bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı bulutluAĞRI °C, -4°CParçalı bulutluERZURUM °C, -2°CParçalı bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı bulutluVAN °C, 2°CParçalı bulutluDİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutluMARDİN °C, 12°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutluvesorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.