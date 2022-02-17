17 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?
Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak diliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 17 Şubat hava durumu yer aldı. Peki, 17 Şubat hava durumu nasıl olacak? 17 Şubat hava sıcaklıkları artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 17 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. 17 Şubat hava durumu nasıl ve hava sıcaklıkları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Hava Sıcaklıkları Artacak Mı?
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde ilerlemesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava sıcaklıkları artacak mı sorusu yer alıyor. Hava sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Prof. Dr. Orhan Şen “ Hava sıcaklıklarıyla ilgili olarak Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu’da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var. “açıklamasında bulundu. Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu, Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari'de ise Cumartesi günü kar bekleniyor.
17 Şubat Hava Durumu Nasıl Olacak?
17 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen illere göre hava durumları şu şekilde sıralanabilir;
EDİRNE °C, 17°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 18°CParçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 12°CParçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 18°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 15°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANKARA °C, 9°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°CParçalı bulutlu
KONYA °C, 9°CParçalı bulutlu
BOLU °C, 10°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°CParçalı bulutlu
TOKAT °C, 8°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°CParçalı bulutlu
AĞRI °C, -4°CParçalı bulutlu
ERZURUM °C, -2°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 7°CParçalı bulutlu
VAN °C, 2°CParçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu
MARDİN °C, 12°CAz bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu
17 Şubat hava durumu nasıl olacak ve hava sıcaklıkları ne zaman artacak sorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.