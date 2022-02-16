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Türkiye'den Rusya - Ukrayna krizine yönelik diplomatik adım!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin arasındaki görüşmelerde Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Türkiye'den Rusya - Ukrayna krizine yönelik diplomatik adım!
Ekleme: 16.02.2022 - 19:14 Güncelleme: 16.02.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Rusya - Ukrayna krizine yönelik diplomatik adım!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla yaptığı telefon görüşmelerinde, Moskova ile Kiev arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ve Kuleba'yla ayrı ayrı telefonda görüştüğü belirtildi.

EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ

Çavuşoğlu ile Lavrov görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, açıklamada, 'Bakan Çavuşoğlu, sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değinmiştir. Bu çerçevede, Bakan Çavuşoğlu ülkemizin Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemiştir.' ifadelerine yer verildi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Lavrov'un ise 11-13 Mart'ta gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını ve bu vesileyle Antalya'da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit ettiği aktarıldı.

Çavuşoğlu'nun, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Lavrov'a teşekkür ettiği kaydedildi. Kuleba ve Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde de Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Çavuşoğlu'nun ayrıca, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kuleba'ya teşekkür ettiği kaydedildi.

LAVROV NE DEMİŞTİ?

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağı ile ilgili konuşan Lavrov, bu yönde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın diyaloğu sürdürme kararına atıfta bulunarak, 'Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ve böyle bir diyaloğa hazırız. Ancak hiçbir zaman NATO'nun pervasızca doğuya ilerlemesini durdurma amacımızdan geri durmayacağız' dedi.

BATI'NIN HİSTERİSİ BİZİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATIYOR

Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde yaptığı askeri tatbikatları savunan Lavrov, 'Batı'nın Ukrayna çevresindeki histerisi bizi derin şaşkınlığa uğratıyor. Biz kendi topraklarımızda ne yaparsak yapalım, Batı bize kendi topraklarımızda ne yapmamız gerektiğini söyleme hakkını kendisinde görüyor' dedi.

AB'DEN YAPTIRIM TEHDİDİ

Rusya'ya ağır yaptırımlar hazırladıklarını belirten Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Kremlin, Ukrayna'ya karşı şiddeti seçerse, tepkimiz güçlü ve birleşik olacaktır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, güçlü ve kapsamlı bir potansiyel yaptırım paketi hazırlamak için tüm üye devletlerle yakın bir şekilde çalışmaktadır' diye konuştu.

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