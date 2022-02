Tek bir Rus askeri bile kalmayacak! Rusya - Ukrayna krizinde yeni perde! Belarus resmen duyurdu

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Belarus ve Rusya'nın ortaklaşa yaptığı 'Müttefik Kararlılığı-2022' askeri tatbikatının tamamlanmasından sonra Belarus topraklarında tek bir Rus askerinin ve askeri teçhizatının kalmayacağını bildirdi.Makey, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.Uluslararası güvenlik alanının istikrarsızlaştırılması, bölgedeki askeri ve siyasi durumun kötüleşmesi ve Belarus sınırları yakınında yabancı askeri birliklerin ve silahların artmasının ülkesini ve Rusya'yı zorladığını belirten Makey, bu tehdit ve sınamalarla birlikte dış politika ve dış ekonomideki önceliklerin yeniden düzenlendiğini kaydetti.Çok yönlü bir dış politika izlediklerini ve bu ilkenin bugün de devam ettiğini söyleyen Makey, bu yöndeki politikaların dış politika ile ilgili bütün ulusal belgelerde yer alacağına dikkati çekti.Makey, 'Belarus, stratejik bir müttefik ve kardeş devlet olan Rusya ile ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmekle ilgilenmektedir. Aynı zamanda, Batı ülkeleriyle normal ilişkiler kurma arzusundan da şüphe edilmemelidir.' ifadelerini kullandı.Geçen yıl Belarus'un dış politikada enerjisinin çoğunu çıkarlarını doğrudan etkileyen zorluk ve tehditlere karşı koymaya ayırdığına dikkati çeken Makey, Belarus'un egemenliği ve bağımsızlığını sıkça savunmak zorunda kaldıklarını aktardı.Makey, Batı'nın yaptırım baskısının yoğunlaştığını hatırlatarak, 'Batı, ülkemizin sosyal ve politik durumunu istikrarsızlaştırma, ekonomiyi boğma ve mümkün olduğu kadar nüfusu fakirleştirme hedeflerini saklamadı. Bunu yönetimi devirmek için yaptı.' dedi.Belarus'un Ukrayna ile ilişkilerinde dostane çizgiden hiçbir zaman ayrılmadığını ve bu ülkeyi önemli bir ticari ve ekonomik ortak, vatandaşlarını da kardeş bir halk olarak gördüğünü dile getiren Makey, 'Güney komşumuzla ilişkilerin bozulmasının başlatıcısı biz olmadık. Başlatan diğer taraftı. Aynı zamanda bu diğer tarafın diğerlerinin önüne geçerek birtakım adımlar atması bizi şaşırttı.' diye konuştu.Belarus ile Ukrayna savunma bakanları arasında geçen günlerde yapılan bir telefon görüşmesine değinen Makey, her zaman açık bir diyalogdan yana olduklarını ve hassas konularda müzakereye hazır olduklarını dile getirdi.Makey, '(Belarus ile Ukrayna savunma bakanları arasında) konular olumlu bir şekilde tartışıldı. Başta Ukrayna tarafı olmak üzere her iki taraf için çok şey netleşti. Ukrayna'ya kimsenin saldırmayacağı tarafımızdan bildirildi.' şeklinde konuştu.Rusya'nın son zamanlarda bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlama açısından inisiyatifi ele geçirdiğini kaydeden Makey, şu anda 'Ukrayna çevresinde olan her şeyin yapay olduğuna ve Rusya'nın belirleyici, önemli bir rol oynamasını istemeyen güçler tarafından kasıtlı olarak yaratıldığına' inandığını söyledi.Makey, Belarus topraklarında Belarus ile Rusya'nın ortaklaşa düzenlediği Müttefik Kararlılığı-2022 askeri tatbikatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, 'Tatbikatların tamamlanmasından sonra (Rus ordusundan) tek bir asker, tek bir askeri teçhizat kalmayacak. Bu, Savunma Bakanlığınca da açıklandı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından da.' dedi.Halihazırda Belarus-Polonya sınırındaki lojistik merkezde Avrupa'ya gitme arayışıyla bekleyişlerini sürdüren 270'i çocuk olmak üzere 700'den fazla kişi bulunduğunu aktaran Makey, bu kimselerin ne anavatanlarına gitmek ne de Belarus'ta da kalmak istediğini bildirdi.