Talep yağdı... Uzmanlar uyardı! Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyor

Kuyumcularda, çiçekçilerde, çikolatacılarda ve hediyelik eşya satan işletmelerde bu yıl Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Sevdikleri insanlara en güzel hediyeyi alabilmeleri için çalışmalarını sürdüren işletmelerden biri olan kuyumcular da tezgahlarını Pırlanta, Altın ve gümüş malzemeden oluşan hediyelik eşyalar ile doldurdu.Bu yıl da pırlanta satışları artış gösterirken, yılın trendleri de Hurriyet.com.tr'ye uzmanlar tarafından açıklandı. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.Son 1 haftadır satışlarında önemli bir artış yaşandığını söyleyen Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, 'Akla gelen ilk ürün pırlanta Bu nedenle şubatta satışlarımız normal bir ayın 1,5 katına kadar yükseliyor. Bu yıl da beklentimiz yüksek ve gerçekleştirdiğimiz satışlardan da bunu gözlemliyoruz. Özellikle bu günde evlilik tekliflerinin yapılması geleneği nedeniyle tektaş pırlanta satışı en çok artan ürün oluyor' dedi.Son iki yıldır kadınların da erkeklere ciddi miktarda pırlanta Hediye aldığı bilgisini veren Emil Güzeliş, 'Erkekler için daha çok bileklik, kolye ve saat satıyoruz' diye konuştu. Emil Güzeliş, bu yıl hediye tutarının ortalama 9 bin TL olduğu bilgisini verdi.Vazgeçilmez klasikler tektaş, beştaş, tamturlar, hediye ettiğiniz kişinin günün her saati kullanabileceği kolye uçları, bileklikler ve erkekler için özel bir armağan olacak saat, kravat, kol düğmesi, kalem, cüzdan, kemer gibi pırlantalı aksesuarlar olduğunu belirten Güzeliş, dikkat edilmesi gerekenleri de sıraladı.Pırlantaların sahtesinin birçok yerde bulunduğunu, yüksek basınç ve ısı altında üretildiklerini belirten Güzeliş, gözle anlaşılmasının mümkün olmadığını, özel cihazlarla sahte pırlantanın anlaşıldığını ve bu cihazın da sıradan kuyumcularda bulunmadığını ifade etti.Sahte pırlantaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Güzeliş tüketicilerin kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi. En çok tercih edilen pırlanta renginin ise G-H olduğunu belirten Emil Güzeliş pırlantanın boyutu büyüdükçe I-J renklerinin de tercih edildiğini, pırlantayı satarken de dikkat edilmesi gerektiğini ve fiyatından çok ödün verilmemesi gerektiğini kaydetti.Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş yılın trendlerini sıraladı ve 'Bu yılın mücevher trendlerinde baget pırlantalar, pırlantalı renkli taşlı yüzükler, kolyeler, bileklikler ve küpeler yer alıyor. Geometrik çizgiler, özellikle küpe ve yüzüklerde büyük tasarımlar, zincirler, öne çıkarken bir yandan da minimal tasarımlar, orta büyüklükte ürünler, sade ve doğala en yakın çizgiler büyük ilgi görüyor. Renkli taşların her dönemde tercih edeni olmakla birlikte zaman zaman daha fazla öne çıkabiliyor. Bu yılın modasında renkli taşlı mücevherler ön planda olacak. Yakut, safir, zümrüt ve diğer değerli taşlı kolyeler, bileklikler, yüzükler ve küpeler 2022 yılının mücevher trendleri arasında yer alıyor. Tüketicinin de renkli taşlara olan ilgisi giderek artmakta. Özellikle renkli taşların mücevhere kattığı görsel zenginliğin yanında taşların anlamı ve taşıdıkları enerji tüketicinin ilgisini arttıran etkenler arasında' dedi.Güzeliş, Sevgililer Günü'nde tercih edilenleri belirtirken 'Sevgililer Günü'nde baget yüzükler, kolyeler, tektaşlar, beştaş ve tamtur yüzükler, renkli değerli taşlı kolyeler, pırlantalı sembol kolyeler en çok tercih edilenler arasındaydı' ifadesinde bulundu.Güzeliş pırlanta satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri de açıkladı. Güzeliş, 'Pırlantalı bir ürün alırken; doğru bir seçim yapmak için pırlantanın 4C özelliği olarak bilinen ve pırlantanın teknik özelliklerine uygunluğunu belirleyen sertifikanın da eklenmesiyle 5C olarak kabul edilen özelliklere dikkat edilmeli. Bu özellikleri; Karat Ağırlığı (Carat weight), Berraklık (Clarity), Renk (Color), Kesim (Cut) ve Sertifika (Certificate) olarak sayabiliriz' dedi.'Karat pırlantanın ağırlığına göre tespit edilir' diyen Güzeliş konuşmasına şöyle devam etti: '1 karat yaklaşık 200 miligramdır. Aynı karat ağırlığındaki iki pırlantanın fiyatı berraklık, renk ve kesime göre aynı olmayabilir. Renk konusuna baktığımızda; Alfabetik olarak D-Z arasında dizilen 20 renk mevcuttur. Harfler pırlantanın renk oranını gösterir. En nadir bulunan ve en beyaz olanlar D,E,F ve G'dir. Ama çoğunlukla pırlantalar H ve L arasındadır. M ve Z arasındaki pırlantalarda ise gözle görülür bir sarı tonu vardır. Ayrıca pembe, sarı, mavi gibi nadir bulunan renkli (fancy) pırlantalar da vardır. Bir pırlantanın berraklığı 'doğanın parmak izleri' olarak adlandırılan lekelerine bakılarak belirlenir. Çoğu pırlantada karbon kristalinin oluşturduğu izler vardır. Bu karbon kristaller azaldıkça pırlantanın berraklığı artacak bu da fiyatının artmasına sebep olacaktır. Kesim ise oldukça önemlidir. Pırlantanın parlaklığı ve ışıltısı kesimin kalitesine bağlıdır. Diğer 4C özellikleri doğaya bağlıdır ama kesim özelliği insanın elindedir.'Lal Pırlanta CEO'su Tunay Köksal bu Sevgililer Günü'nde talep gören ürünlerden bahsetti ve 'Satışlarımızın büyük çoğunluğunu yüzükler oluşturmakta, kolye ve küpeler daha az tercih edilmeye devam ediyor' dedi. Ayrıca yılın trendlerine de değinen Köksal, 'Sevgililer gününde mücevher alışverişi yapanlar genelde bu özel günle özdeşleşen evlilik teklifi için tercih yapıyorlar. Günümüzde artık evlilik tekliflerinde klasikleşmiş tektaş pırlanta yerine, pırlanta baget yüzük ve pırlantalı safir yüzükler öne çıkmaya başladı' ifadesinde bulundu.Köksal dikkat edilmesini sıralarken şunlardan bahsetti: 'Tüm müşterilerimizin bizden mücevher alırken sorduğu soru “bu ürünün sertifikası var mı?”. Bir mücevher alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu sertifikadır. Günümüzde mücevherlerde kullanılan altın, pırlanta ve bunların özelliklerini tıpkı bir kimlikmiş gibi belirten sertifikanızı mutlaka almalısınız.'Blue Diamond Eticaret Müdürü Veysel Çelik yaptığı açıklamada, 'Sevgililer gününde en çok aşkı anlatan pırlanta modelleri tercih edildi. Özellikle evlilik teklifi için tercih edilen pırlanta tektaş yüzükler ve yıldönümleri için tercih edilen pırlanta baget yüzükler çok tercih edildi' dedi.Ayrıca yılın trendlerinden bahseden Çelik, '2022 yılında özellikle zümrüt, yakut ve safir gibi renkli taşlı mücevherlerin oldukça fazla ilgi gördüğünü gözlemliyoruz. Günlük kıyafetlere rahatlıkla eşlik edebilecek olan özgün tasarımlar çok ilgi çekiyor. Renkli taşlı pırlantalar gibi baget kesim pırlantalar da önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da yeni modellerle trendler arasında yer alacaktır' ifadesinde bulundu.Çelik dikkat edilmesi gerekenleri belirtirken şunları söyledi: 'Pırlantalı bir takı satın alırken en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında marka güvenliği geliyor. Bilindik ulusal markaların tercih edilmesi tercih edilen pırlantanın kalitesi konusunda oluşabilecek soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Pırlantalarla birlikte sunulan sertifikaların içerdiği bilgilerin yüzde 100 doğru olması gerektiğinden uzman kadroların görev yaptığı kurumsal firmaları tercih etmek gerekiyor.''Baget pırlantalı kolyeler ve baget pırlantalı yüzükler, en çok sattığımız modeller oldular. Safir kolyelerimiz ise yine her zamanki gibi vazgeçilmezlerden oldu' diyen Emel Pırlanta Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, yılın trendleriyle ilgili şunları söyledi: '2022 yılında özellikle baget pırlantalı mücevherler tercih ediliyor. Evlilik teklifleri bile artık klasik tektaşlardan ziyade baget yüzükler ile yapılmaya başlandı' açıklamasında bulundu.Yılmaz dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı: 'Bu konu aslında en önemli konulardan birisi. Pırlantanın fiyatını etkileyen ama son kullanıcı tarafında bilinmeyen bir çok etken var. Pırlantanın rengi ve berraklığı en önemli etkenlerden. Pırlanta seçimi yaparken bu özellikleri iyi bilmek gerekiyor ve aldığınız ürünün sertifikalı olması gerekiyor. Maalesef Pandemi ile birlikte hızlı bir şekilde açılan ve aynı şekilde kapanan birçok firma oldu. Bu yüzden marka bilinirliğine ve kalitesine dikkat edilmesi gerekiyor.'