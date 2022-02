Rusya'nın Ukrayna işgali her an başlayabilir! ABD resmen duyurdu!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini ifade etti. Psaki "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." dedi. .