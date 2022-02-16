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Rus diplomattan Ukrayna açıklaması! 'Ancak Türkiye ikna edebilir'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Batı'nın "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali" için tarihler verdiğini ancak bunların hiçbirinin tutmadığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağını dile getiren Erkhov, "Eğer Türkiye, Ukrayna ile olan 'ayrıcalıklı' ilişkisini kullanırsa Ukrayna'yı Minsk Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edebilir. Buna minnettar oluruz" diye konuştu.

Rus diplomattan Ukrayna açıklaması! 'Ancak Türkiye ikna edebilir'
Ekleme: 16.02.2022 - 16:36 Güncelleme: 16.02.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Rus diplomattan Ukrayna açıklaması! 'Ancak Türkiye ikna edebilir'
Rusya-Ukrayna krizi gündemdeki bir numaralı yerini koruyor. Rusya, Batı'dan gelen açıklamaların aksine, Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarını reddediyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, söz konusu gerilimi TRT Haber'e değerlendirdi.

Ukrayna'nın işgal edileceğine dair tarihler verildiğini ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyleyen Erkhov, "Bu konuda bir histeri yaşanıyor, abartmıyorum. Vatandaşlar tahliye ediliyor, konsolosluklar kapatılıyor ve yerleri değiştiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı neredeyse kaçınılmaz olarak işgal edeceği konuşuluyor ve işgalin olası tarihleri bile veriliyor. Bu arada bu tarihlerden biri dündü, biri bugün. Üçüncüsü ise yarın. Ne oldu, işgal gerçekleşti mi? Aynı zamanda saldırı silahları da dahil modern silahlar Ukrayna'ya pompalanıyor. Ukrayna ordusuna yabancı eğitmenler gönderiliyor." dedi.

"Saldırmayacağız"

Büyükelçi Aleksey Erkhov, şartların provokasyona açık olduğunu ve tansiyonun bilinçli bir şekilde yükseltilerek Rusya'ya yaptırım uygulanmak istendiğini söyledi.

Erkov, "Tüm yetkimi kullanarak bir kez daha ilan ediyorum; Rusya'nın yaklaşan işgaline dair tüm timsah gözyaşları boş bir propagandaya dönüştü. Dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız. Çünkü biz hiçbir kimseye saldırmayacağız. Bu, genel olarak bu ülkeye tüm sevgi ve saygımla birlikte Ukrayna ile ilgili değil.
Küresel askeri-politik düzlemde Ukrayna'yı, füzelerin ve muhtemelen nükleer silah taşıyan savaş uçaklarının Rusya'ya erişebileceği bir ülke olarak görmek zorundayız. Yani, en başta bu Rusya ile Rusya'nın güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili." ifadelerini kullandı.

Diyalog mesajı

Acil sorunlara acil çözümlerin gerektiğini söyleyen Erkhov, "Bize göre diyalog ihtimali tükenmekten çok uzakta ve biz uluslararası temaslar oluşturmaya devam etmek niyetindeyiz" diye konuştu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un NATO ülkelerine mektup gönderdiğini, bu mektubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kendisinin ilettiğini söyledi.

Rus büyükelçi, "Eğer Türkiye, Ukrayna ile olan 'ayrıcalıklı' ilişkisini kullanırsa Ukrayna'yı Minsk Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edebilir. Buna minnettar oluruz" dedi.

Putin'in Türkiye ziyareti

Erkhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü, ziyarette üst düzeyde konuşulmayı bekleyen çok konu olduğunu belirtti.
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