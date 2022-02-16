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NATO'NUN gündemi Rusya-Ukrayna krizi!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Şu an aldıkları aksiyonların savunma üzerine olduğunu vurgulayan, Stoltenberg "Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok. NATO Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız. NATO'nun caydırıcılığını artırmak için yeni muhabere grupları oluşturulacak." dedi.

NATO'NUN gündemi Rusya-Ukrayna krizi!
Ekleme: 16.02.2022 - 19:37 Güncelleme: 16.02.2022 - 19:50 / Editör: Ozge Selin
NATO'NUN gündemi Rusya-Ukrayna krizi!
Dünyanın gözü Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimde. Liderler yaptıkları açıklamalar ile diyalog çağrısı yaparken, Rusya'nın olası bir işgal girişimine karşı harekete geçileceği mesajı verildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de gerçekleştirdiği basın toplantısı ile iki ülke arasındaki krizi değerlendirdi ve merak edilen sorulara yanıt verdi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'Yaptığımız aksiyonlar şu an savunma açısında. Ortaya çıkan tehdide karşı tabii ki savunma açısından bir cevap vermek durumundayız. Varlığımızı savunma olarak artırdık ve daha da artırmayı düşünüyoruz.

'HAVA SİSTEMLERİ KURMAYA YÖNELİK PLANIMIZ YOK'

Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok. NATO Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız. NATO'nun caydırıcılığını artırmak için yeni muhabere grupları oluşturulacak.

'BEDELİ AĞIR OLUR'

Rusya eğer güç kullanırsa bunun bedeli ağır olur.'
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