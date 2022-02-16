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Memura 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge için ilk toplantı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge toplantısında yaptığı açıklamada, teknik çalışmaların tamamlandığını, adil bir düzenleme yapılacağını ifade etti. Bakan Bilgin, enflasyona karşı emeklinin, memurun, işçinin ezdirilmemesi için adımlar attıklarını belirtti, temmuz ayında da gerekenin yapılacağını vurguladı. Bilgin, "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kimse merak etmesin" dedi.

Memura 3600 ek göstergede son durum
Ekleme: 16.02.2022 - 20:32 Güncelleme: 16.02.2022 - 20:44 / Editör: Ozge Selin
Memura 3600 ek göstergede son durum
3600 ek gösterge için ilk komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında başladı. Toplantı öncesi vatandaşları bilgilendirmek için açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, adil bir düzenleme yapılacağını ifade etti. Bakan Bilgin,enflasyona vatandaşların ezdirilmemesi kararlılığını vurguladı, temmuz ayında da gerekenin yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergede teknik çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge komisyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:

Hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden salgın kriziyle karşı karşıyayız. Bunun toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları da var. Tüm sorunlar bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Türkiye'ye bunun yansımaları olmuştur. Enflasyona yol açması, ekonomik sorunlara sebep olmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Biz bu problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak önemli adımlar atıyoruz.

'TEMMUZDA DÜZENLEME YAPARIZ'

Toplu sözleşmeler önemli adımlar. Enflasyonist ortam aşınmalara yol açtı. Enflasyon farkını vermekle kalmadık, ona sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimize 1500 lira olan asgari maaşı 2500 liraya çıkararak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirecek tedbirler almaya devam ediyoruz. Temmuzda benzeri durumda karşı karşıya kaldığımızda düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün gereğini yapacağız.

'ADİL BİR DÜZENLEME YAPMAKTA KARARLIYIZ'

Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile, adil bir düzenleme yapacak kararlılıktayız. Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içinde çözeceğimiz söyledi. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek, kamu kuruluşlarını imkanları değerlendirilecek. Nihai olarak komisyon birkaç toplantı içinde, ne kadar sürer şu an tahmin etmek mümkün değil, çalışmaları bekleyeceğiz.

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yapılan ilk komisyon toplantısı sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basına kapalı yapılan komisyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ve özellikle teknik konular üzerinde durduklarını belirten Yalçın, ikinci komisyon toplantısını ise 16 Mart saat 10.30'da yapacaklarını söyledi.

İŞTE MESLEK MESLEK 3600 EK GÖSTERGE LİSTESİ

Bu gelişmelerin ardından gözler 3600 ek göstergedeki son duruma çevrildi.

İşte meslek meslek olası 3600 ek gösterge listesi...

Memura 3600 ek göstergede son durum

Memura 3600 ek göstergede son durum


Memura 3600 ek göstergede son durum

Memura 3600 ek göstergede son durum

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