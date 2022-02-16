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EYT yasasından kimler yararlanacak? Emekli olmak için bazı şartlar değişiyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa tasarısını milyonlarca kişi beklemeye devam ederken merak edilen bir soru daha yanıt buldu. EYT yasasının kimleri kapsayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da işte EYT’nin kapsamı ile ilgili beklenen şartlar…

Ekleme: 16.02.2022 - 18:49 Güncelleme: 16.02.2022 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
EYT yasasından kimler yararlanacak? Emekli olmak için bazı şartlar değişiyor
EYT haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi EYT'nin kimleri kapsayacağını şartlarını ve kaç kişinin çıkması beklenen bu yasadan yararlanacağını merak ediyor. Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde EYT ile ilgili önemli bir soruya yanıt verdi.

İşte EYT'den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:

Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?

Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027'de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).

‘EMEKLİLİĞİ 2 İLA 17 YIL UZAYAN SİGORTALILAR…'

EYT yasasının; 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 yıl arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor.

Emekli olmak için aranan şartlardan prim şartını sağlamanıza rağmen sigortalılık süresi koşulunu sağlamadığınızdan, EYT yasasının beklendiği gibi çıkması halinde, yasadan yararlanıp yararlanamayacağınız yasanın yürürlüğe konacağı tarihe göre değişir.

‘EYT YASASININ ESASLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL…'

Şayet EYT yasası 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 15 Mart 2023'den önce çıkarsa yararlanamazsınız, bu tarihten sonra çıkarsa yararlanırsınız. Ancak ortada henüz kamuoyuyla paylaşılmış bir yasa tasarısı yok. Yani EYT yasanın esasları belli değil. Yasa tasarısının ortaya çıkmasını bekleyip gördükten sonra daha doğru bilgi verilebilir.

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