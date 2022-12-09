Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hal pazarında denetime çıktı…Bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark eden ekipler, duruma hemen müdahale etti.Piyasaya sürülmek için Niğde'den Şanlıurfa'ya getirilen soğanları kontrol eden ekipler, torbaların içerisindeki soğanların yeşererek bozulduğunu belirledi.İş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenleyen ekipler, bozuk 22 ton kuru soğana da el koydu.Kepçe ile kamyona yüklenen kuru soğanlar, zabıta ekipleri tarafından çöp merkezinde imha edildi.