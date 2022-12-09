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Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Tüm dünyada koronavirüs pandemisinin etkileri henüz bitmemişken şimdi de kuş gribi tehlikesi baş gösterdi. Peru'da kuş gribi şüphesiyle öldüğü tahmin edilen 13 binden fazla pelikanın tespit edilmesinin ardından ülke çapında 90 günlük acil sağlık durumu ilan edildi.

Ekleme: 9.12.2022 - 11:00 Güncelleme: 9.12.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi
Güney Amerika ülkesi Peru'da kuş gribi şüphesiyle öldüğü düşünülen 13 binden fazla pelikanın tespit edilmesinin ardından 90 günlük acil sağlık durumu ilan edildi. Başkent Lima'da sahillerde bulunan ölü kuşlar görevliler tarafından toplandı. İddialara göre, Peru'da salgının yayılmasını engellemek ve kümes hayvanlarını korumak için alarma geçildi. Geçen ay en az 13 bin pelikan, kuş gribi yüzünden öldü. Ölü pelikanlar, başkent Lima başta olmak üzere ülkedeki bazı sahillere vurdu.

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Belediye çalışanları, özel kıyafetler ve yüksek güvenlik önlemleriyle pelikanları topladı. Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde sahildeki bazı pelikanların da bitkin oldukları ve yürümekte zorluk çektikleri görüldü. Peru'nun yanı sıra Avrupa ve ABD'nin bazı bölgelerinde halihazırda kuş gribi vakaları görülürken salgın nedeniyle binlerce hayvan telef oldu. Kuş gribi tespit edilen hayvanlarla yakın temas kurulması halinde virüsün insanlara da sıçrayabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, kanatlı hayvanları ölen çiftçilere kendilerinin müdahale etmemesi ve durumu ilgili mercilere bildirmeleri uyarısında bulunuyor.

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi
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