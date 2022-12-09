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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu raporunu detayları...

Ekleme: 9.12.2022 - 09:55 Güncelleme: 9.12.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Yapılan en son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu


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