Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.Yapılan en son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri hafif sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluISPARTA °C, 14°CParçalı bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluKAYSERİ °C, 13°CParçalı bulutluKONYA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE °C, 18°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 7°CParçalı bulutluERZURUM °C, 5°CParçalı bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu