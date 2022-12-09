Kocaeli'de 67 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçe ilişkin çalışma başlatıldı.Kocaeli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 67 düzensiz göçmen bugün İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi.