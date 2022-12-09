İzmir'de Yunanistan'ın ölüme ittiği 133 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 133 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık günü Menderes ilçesi açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgelere giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki 46 göçmeni kurtardı.
Önce Menderes sonra Çeşme
Ekipler, 7 Aralık günü saat 04.30 ve 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki 87 göçmeni kurtardı.
133 Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi
Karaya çıkarılan toplamda 133 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.