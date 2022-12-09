  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 6 gözaltı

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 9.12.2022 - 09:42 Güncelleme: 9.12.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 6 gözaltı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte futbol ve diğer spor müsabakalarında yasadışı bahis oynattığı ve tefecilik yaptıkları belirlenen bir çete tespit etti.

Yürütülen çalışmalarda, söz konusu çete üyelerinin illegal bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği, insanlara zorla senet imzalattıkları, senetler vasıtasıyla tefecilik yapıldığı yönünde istihbari bilgiler edinilmesi sonucunda Çatalca ilçesi bölgesinde suça karışan 6 şüpheli belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 6 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.B., B.Ö.B., K.B., A.A., A.Ö. ve A.D. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet aramalarında, 5 cep telefonu, 5 sim kart ve 4 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Çökertilen çetenin, kendi içinde iş bölümü yaptığı, bazı şüphelilerin yasadışı bahis organizasyonunu yönetip yönlendirdiği, geriye kalan ekibin de bahis borcunu ödeyemeyen vatandaşlara zorla senet imzalattığı ortaya çıktı. Bu senetlere yüksek oranlı faizler uygulayan çete üyelerinin, borçlarını ödeyemeyecek hale gelen vatandaşların iş yerleri, arsaları ve ev gibi taşınmaz mal varlıklarını kendi üzerlerine aldıkları anlaşıldı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında son bir yılda milyonlarca liralık hesap hareketlerinin olduğu da yine emniyet ekiplerince tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.B., H.B. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan B.Ö.B. , A.Ö. ve A.D. diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.


TRT World Forum 2022'de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ'ın parasını yöneten aile!
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler
Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı!
Hassas vuruş: ABD karargahının yanıbaşında operasyon
CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü!
FETÖ en büyük davasını kaybetti: Altı milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi
FETÖ firarisi Akın İpek’e büyük şok!
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması!
Yunan basını hükümeti topa tuttu: Libya ile ilişki kurmayıp Türkiye'nin anlaşmasını baltalaması eleştirildi
MHP'den 'Kürtçe resmi dil olacak' diyen HDP'li Öcalan'a tepki! 'Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde!'
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj! 'Bir de bizim soracaklarımızı bekle'
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor