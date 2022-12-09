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İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek

Reuters'tan alınan bilgilere göre, Rusya ve ABD temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya gelecek. İki ülke temsilcileri en son 14 Kasım'da yine İstanbul'da görüşmüştü. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyleyerek görüşme çağrısında bulunmuştu.

İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek
Ekleme: 9.12.2022 - 14:22 Güncelleme: 9.12.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek
Reuters'un Rusya haber ajansı TASS'a dayandırdığı haberine göre; Rusya ve ABD'den temsilciler bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmenin konusuna dair ayrıntılı bir bilgi verilmezken, iki tarafın da 'bir dizi zor' soruyu tartışacağı belirtildi.

SON GÖRÜŞME 14 KASIM'DAYDI
14 Kasım'da İstanbul'da yapılan görüşmede ABD'yi CIA direktörü William Burns, Rusya'yı da Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin temsil etmişti. Görüşme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISI
ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

KREMLİN'DEN BIDEN'E YANIT
Kremlin'den ise Biden'ın Putin ile görüşme çağrısına yanıt gelmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, 'ABD, Rusya'nın yeni topraklarını tanımıyor. Bu durum müzakereler için karşılıklı temel arayışını karmaşık hale getiriyor. Ancak, hedeflerimize ulaşmak için Putin bütün taraflarla görüşmeye açık. Hedeflerimize ulaşmak için en tercih edilen yol diplomatik yöntemler' ifadelerini kullanmıştı.
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