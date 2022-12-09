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İran'da Sünni din adamı kaçırılarak öldürüldü...

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde bölgenin önde gelen Sünni din adamlarından Abdulvahid Rigi'nin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürüldüğü bildirildi

Ekleme: 9.12.2022 - 23:23 Güncelleme: 9.12.2022 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
İran'da Sünni din adamı kaçırılarak öldürüldü...
İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Beluçistan Eyaleti Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haş kentindeki İmam Hüseyin Camisi'nin Sünni İmamı Mevlevi Abdulvahid Rigi dün kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sistan-Beluçistan Merkez Savcısı Mehdi Şemsabadi, Abdulvahid'in dün camide bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırıldığını aktardı.

Sünni din adamının kaçırıldığının duyulması üzerine savcılığın talimatıyla güvenlik güçlerinin kendisinin bulunması için görevlendirildiğini belirten Şemsabadi, "Mevlevi Abdulvahid'in cesedi bugün Haş kentinin yan yollarından birinde vücuduna 3 kurşun sıkılmış halde bulundu." dedi.

İranlı savcı, olayla ilgili özel soruşturma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaleti, Tahran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterileri sırasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği olaylara sahne olmuştu.

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