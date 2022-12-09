Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçik, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.Öte yandan terörle mücadele sürerken, kimi hain terörist de teslim olma yolunu tercih ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı."Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."