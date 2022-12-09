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https://www.yenisafak.com/ekonomi/feto-en-buyuk-davasini-kaybetti-alti-milyar-dolarlik-tazminat-talebi-reddedildi-3894651

New York, Paris ve Londra’da hukuk zaferine imza atan TMSF, uluslararası arenada kritik bir davayı daha kazandı. Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, 2018'de Türkiye aleyhine Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezinde açtığı 6 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti.

Ekleme: 9.12.2022 - 08:55 Güncelleme: 9.12.2022 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
https://www.yenisafak.com/ekonomi/feto-en-buyuk-davasini-kaybetti-alti-milyar-dolarlik-tazminat-talebi-reddedildi-3894651
Dava sürecine ilişkin bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti avukatı Mustafa Doğan İnal, Hamdi Akın İpek ve İpek ailesi üyelerine ait Koza İpek Holding AŞ'nin yönetiminin, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ekim 2015'te verdiği kararla kayyuma (TMSF) devredildiğini kaydetti.

İnal, Ipek Investment Limited'in 26 Mayıs 2015'te İngiltere'de kurulan bir İngiliz şirketi olup, bu şirketin tek yönetim kurulu üyesinin Hamdi Akın İpek, pay sahiplerinin ise İpek ailesinin diğer fertleri olduğunu belirtti.

Ipek Investment Limited'in 23 Aralık 2016'da ihtarname ile TMSF'ye bildirimde bulunduğunu aktaran İnal, 7 Haziran 2015'te Koza İpek Holding'in hisselerinin pay satım sözleşmesi ile lpek Investment Limited'e satıldığının, yapılan sözleşmeye göre Koza İpek Holding AŞ'nin cirolama yoluyla 31 Ağustos 2015'te Ipek Investment Lmited'e devredildiğinin belirtildiğini kaydetti.

İnal, Ipek Investment Limited'in, bu hususun şirket pay defterine kaydedilmesini, kaydedilmemesi halinde pay değeri kadar tazminat ödenmesini istediğini ifade etti.

Avukat İnal, TMSF idaresindeki Koza İpek Holding AŞ'nin Ankara 2. Ticaret Mahkemesi nezdinde açtığı tespit davası sonucunda mahkemenin, Ipek Investment Limited tarafından varlığı iddia edilen pay satım sözleşmesinin yokluğunun tespitine hükmettiğini aktardı.

Davacının iddiaları
Davacı Ipek Investment Limited'in, pay satım sözleşmesiyle maliki olduğunu iddia ettiği Koza İpek Holding AŞ'nin mal varlıklarına el konulup, yabancı bir yatırımcı olarak yatırımının kamulaştırıldığı iddiasıyla bu tahkim davasını açtığını kaydeden İnal, şu bilgileri verdi:

'Ipek Investment, Koza İpek Holding'in paylarının yüzde 100'ünü iktisap ettiği Eylül 2015'ten günümüze kadar, Koza Grubu'na karşı Ipek Investment'in yatırımının değerini azaltmayı ya da ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bugün bile devam eden bir tavır içine girildiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkili Yatırım Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürerek, bunun sonucu olarak 5-6 milyar ABD doları tutarında tazminat talep etmiştir.'

İnal, Ipek Investment'in, Türkiye'nin Koza Grup'un ülkedeki menfaatlerine zarar verecek girişimlerde bulunduğunu iddia ettiğini aktardı.

Hakem heyeti talepleri reddetti
Dava kapsamında yapılan savunmaları da aktaran İnal, İpek'in, ICSID'a başvurabilmek için şirketinin milliyetini kasıtlı ve art niyetli değiştirmeye çalıştığının, Koza-İpek Holding hisselerinin İpek Investment Limited'e muvazaalı ve geriye dönük olarak geçersiz bir hisse devri sözleşmesiyle devredildiğinin ifade edildiğini bildirdi.

Akın İpek'in girişimde bulunduğu pay devrinin Türk hukuku nezdinde geçersiz olduğunun belirtildiğini kaydeden İnal, İpek'in gerçek, aktif bir yatırım yapmadığını, hisse devrinin sadece hisselerin yurt dışındaki bir şirkete geçişini sağladığını, bu durumun Türkiye'de yatırım olarak gerçek bir 'katkı' yaratmadığının vurgulandığını aktardı.

İnal, hakem heyetinin, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Ipek İnvestment Limited'in açtığı tahkim davasında, davacı tarafından Türkiye'de yapılmış gerçek bir yatırım olmaması ve ICSID tahkiminin davacı tarafından suistimal edildiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, davacının esasa dair tüm taleplerini reddettiğini kaydetti.

Öte yandan, Türkiye, uluslararası mahkemede Zaman gazetesine ilişkin açılan davayı da kazanmıştı.
https://www.yenisafak.com/ekonomi/feto-en-buyuk-davasini-kaybetti-alti-milyar-dolarlik-tazminat-talebi-reddedildi-3894651
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