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Geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 27,1 artarak artış gösterdi

TÜİK, geçen yıla ait Eğitim Harcamaları İstatistikleri'ni yayınladı.

Ekleme: 9.12.2022 - 14:21 Güncelleme: 9.12.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 27,1 artarak artış gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de eğitim harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu.

2021 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; yüzde 37,7 ile yükseköğretim ve yüzde 28,3 ile ortaokul oldu.

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 4,8
Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2020 yılında yüzde 5,4 iken, 2021 yılında yüzde 4,8 oldu. Devlet eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise 2020 yılında yüzde 4 iken, 2021 yılında yüzde 3,4 oldu.

Devlet eğitim kurumları en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı
Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 35,6'sını yükseköğretim, yüzde 22,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 39,5'i yükseköğretime, yüzde 34,4'ü ortaöğretime yapıldı.

Eğitim harcamalarının yüzde 72,5'i devlet tarafından finanse edildi
Türkiye'de 2021 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 72,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 22 oldu.

Öğrenci başına eğitim harcaması 15 bin 500 TL oldu. Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı.Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı.
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