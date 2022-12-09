FETÖ’cü firari astsubay Kayseri’de yakalandı
Adana’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay Kayseri’de yakalandı.
Adana'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay Kayseri'de yakalandı. Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan astsubay, Kocasinan ilçesi saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Astsubay jandarmadaki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.