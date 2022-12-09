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Edirne'de 32 litre sahte alkol ele geçirildi

Ekiplerin ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan operasyonda 32 litre etil alkol ve 17 litre el yapımı rakı yakalanırken adreste bulunun şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 9.12.2022 - 09:46 Güncelleme: 9.12.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de 32 litre sahte alkol ele geçirildi
Yılbaşının yaklaşmasıyla denetimleri sıklaştıran ekipler vatandaşı zehirleyecek şahıslara göz açtırmıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı ihbarı alan Uzunköprü ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri çalışmaları başlattı.

Ekiplerin teknik fiziki takibi sonrasında bir iş yerinde el yapımı içki yapımında kullanılan 32 litre etil alkol ve 17 litre el yapımı rakı ele geçirdi.

17 litre el yapımı içki yakalandı
Yapılan çalışmalarda, I. K isimli şahsın bahse konu işletmeden 2 adet 0.5 litre pet şişe içerisinde yapma rakı aldığı tespit edilmiş olup, işletme içerisinde yapılan kontrol sonucunda 8 bidon 4 litrelik toplam 32 litre etil alkol ve 3 şişe 5 litrelik 4 şişe 0,5 lik toplam 17 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Şüpheli serbest bırakıldı
İşyeri sahibi N.T. ve işletmeci G.T isimli şahısların şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı.
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