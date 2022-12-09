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Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, partisinin vizyon programına video konferans ile katıldı. Bu duruma gelen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti." ifadelerini kullandı.

Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Ekleme: 9.12.2022 - 00:56 Güncelleme: 9.12.2022 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları, CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programına video konferans ile toplantıya katılmayı tercih etti.

'BİLİNÇLİ BİR TERCİHTİ'

Danışmanların toplantıya katılmaması eleştirilere neden olurken, Kılıçdaroğlu, bunun bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.

'MİLLETİMİZ TEKNOLOJİYİ GÖRSÜN'

Karar TV canlı yayınında konuyla ilgili eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti.' ifadelerini kullandı.
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
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