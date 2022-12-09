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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz

Başkan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz
Ekleme: 9.12.2022 - 17:20 Güncelleme: 9.12.2022 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'NATO MÜTTEFİKİ OLARAK DAYANIŞMAMIZ GÜÇLÜ OLMALI'
Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor. Hepinizin bildiği gibi ortak kültür mirasımıza beraberce sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. NATO müttefiki olarak dayanışmamız güçlü olmalı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz

'TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ'
Bulgaristan ile geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Enerjide talepleri nasıl karşılarız adımlar atılacak. Radev ile görüşmemizde düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Karşılıklı ziyaretimizin komşuluk hukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve gıda deneti altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir. Sayın Radev'in ziyaretinin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in açıklamaları şöyle:
Türkiye ile teröre karşı mücadelede işbirliğimiz var. Krize karşı çıkmalıyız. Ortak sorunlarımız var. Ortaklaşa karar alarak sınır kapılarımızın güvenliğini de sağlayarak adımlar atmalıyız. Sıvılaştırılmış gaz için Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tahıl koridoru konusunda yaptıklarınız içinde teşekkür ederim.'
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