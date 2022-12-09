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Beşiktaş Kaymakamı Çırağan Sarayı'ndaki yangın hakkında konuştu

Çırağan Sarayı'nın içerisinde bulunan otel kısmı alevlere teslim oldu. Kaymakam Öner Bakan ise can kaybının olmadığını ve 3 kişinin dumandan etkilendiğini aktardı.

Ekleme: 9.12.2022 - 15:00 Güncelleme: 9.12.2022 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kaymakamı Çırağan Sarayı'ndaki yangın hakkında konuştu
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nda yangın paniği yaşandı.

Çırağan Oteli'nin üst katı alevlere teslim oldu.

Saat 11.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan katta tadilat olduğu, üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi.

3 kişi dumandan etkilendi
Yoğun dumanın yükseldiği yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik durdu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, 3 işçinin dumandan etkilendiğini söyleyerek son durum hakkında bilgi verdi.

'Önemli olan can kaybının olmaması'
Bakan, 'Saat 10.55'te otelimizde tadilat yapılan kısmında bir yangın oluştu. Bu yangına anında Beşiktaş Belediyesi, bütün ilçe belediyelerimizle birlikte itfaiye ekibi ve otelin kendi ekibi müdahale etti, emniyet ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Tadilat gören 3. katında oluşan bir yangın. Sebepleri konusunda itfaiye raporları çıkacak. Önemli olan can kaybının olmaması. İstanbul'un gözbebeğinde, Boğaz'ın en nadide noktalarında en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi.

'Saray kısmında herhangi bir şey yok ama dumandan etkilenme olabilir'
3 işçimiz burada etkilendi. Onlardan ikisi kendi gayretleriyle ayrıldılar. Biri ambulansta, oksijen takviyesi yapılıyor. Hayati tehlikesi yok. Yangın kontrol altına alındı. Yangın, otel kısmında saray kısmında değil. Hepimize tekrar çok geçmiş olsun. İçeride 3 kişi tadilat yapıyordu. Saray kısmında herhangi bir şey yok ama dumandan etkilenme olabilir. Şu an itfaiye teknik çalışmalarını yapıyor. Otel çalışanları ve müşterileri hemen tahliye edildi.' dedi.
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