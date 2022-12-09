Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da dünyaya çok önemli mesajlar gönderdi. Erdoğan, terörle mücadelede hiçbir ülkenin Türkiye'ye hesap soramayacağını belirtti, çok sert ifadeler kullandı. Erdoğan, Yunan adalarını silahlandıran, Türkiye'ye hakkı olan F-16'ları vermeyen ABD'yi topa tuttu. Erdoğan, teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak bir gelecek kurulamayacağını da sözlerine ekledi. Öte yandan Erdoğan, Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için TRT Worl Forumu'n başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıdığına inanıyorum. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.Bir zamanlar yabancı istilasına uğrayam ülkemiz bugün dünya çapında yapımlara imza atıyor. Her yıl ülkemizi 50 milyon ziyaret eden insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme, katkı vermeme şansı yoktur. Herkes elini taşın altına koymak mecburyetindedir. Biz bölgesel ve küresel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğu samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı krizin ardından savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyerek çalışmalar yürüttük. Gerek şahsımın, gerek ilgili kurumlarımızın temasları ile dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul hala kalıcı barış için en uygun zemin olarak yerini koruyor. Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta bir gıda krizine neden olmuştur. Şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Şair bunu güzel anlatıyor ama burada bu şiir okuduğum zaman anlamakta, tercüme etmekte zorluk çekenler olabilir. Bu nedenle ben kısa bir şekilde anlatmış oldum. Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşmelerim olacak. Bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim. Öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan bunları gönderelim.Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak gelecek kurmak zor. Binlerce TIR silah Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu yapan ülke NATO'da beraber olduğumuz bir ülke. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz.Yunan adalarını silahlarla dolduruyorsun. Biz sizinle hala bir F-16 meselesini çözemedik! Parasını verdiğimiz halde çözemedik.Körfez ülkeleri ile bir dönem soğuyan ilişkilerimizi yeniden hızla güçlendiriyoruz. Türk devletleri teşkilatı ile Asya'da daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsünü kuruyoruz.