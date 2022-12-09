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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile ayrı ayrı görüşeceğini duyurdu. Erdoğan, ABD'ye Yunanistan'a ait adaları silahlandırması, parası verilen F-16'ların teslim edilmemesi ve terör örgütü PKK/YPG'ye silah gönderilmesi ile ilgili çok sert çıktı. Erdoğan, "Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz." dedi.

Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
Ekleme: 9.12.2022 - 11:19 Güncelleme: 9.12.2022 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da dünyaya çok önemli mesajlar gönderdi. Erdoğan, terörle mücadelede hiçbir ülkenin Türkiye'ye hesap soramayacağını belirtti, çok sert ifadeler kullandı. Erdoğan, Yunan adalarını silahlandıran, Türkiye'ye hakkı olan F-16'ları vermeyen ABD'yi topa tuttu. Erdoğan, teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak bir gelecek kurulamayacağını da sözlerine ekledi. Öte yandan Erdoğan, Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için TRT Worl Forumu'n başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıdığına inanıyorum. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.

Bir zamanlar yabancı istilasına uğrayam ülkemiz bugün dünya çapında yapımlara imza atıyor. Her yıl ülkemizi 50 milyon ziyaret eden insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.

'KİMSE DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDEKİ SORUNU GÖRMEZDEN GELEMEZ'

Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme, katkı vermeme şansı yoktur. Herkes elini taşın altına koymak mecburyetindedir. Biz bölgesel ve küresel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğu samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

'PUTİN VE ZELENSKİ İLE AYRI AYRI GÖRÜŞECEĞİM'

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı krizin ardından savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyerek çalışmalar yürüttük. Gerek şahsımın, gerek ilgili kurumlarımızın temasları ile dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul hala kalıcı barış için en uygun zemin olarak yerini koruyor. Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta bir gıda krizine neden olmuştur. Şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Şair bunu güzel anlatıyor ama burada bu şiir okuduğum zaman anlamakta, tercüme etmekte zorluk çekenler olabilir. Bu nedenle ben kısa bir şekilde anlatmış oldum. Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşmelerim olacak. Bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim. Öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan bunları gönderelim.

'TERÖRLE MÜCADELEDE KİMSE BİZE HESAP SORAMAZ'

Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak gelecek kurmak zor. Binlerce TIR silah Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu yapan ülke NATO'da beraber olduğumuz bir ülke. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz.

ABD'YE YUNANİSTAN VE F-16 TEPKİSİ

Yunan adalarını silahlarla dolduruyorsun. Biz sizinle hala bir F-16 meselesini çözemedik! Parasını verdiğimiz halde çözemedik.

'KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Körfez ülkeleri ile bir dönem soğuyan ilişkilerimizi yeniden hızla güçlendiriyoruz. Türk devletleri teşkilatı ile Asya'da daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsünü kuruyoruz.


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