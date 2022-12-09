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Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi GAZPROM'un başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi. Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.

Ekleme: 9.12.2022 - 19:31 Güncelleme: 9.12.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti!
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi GAZPROM'un başkanı Aleksey Miller ile biraraya geldi. Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.

BAKAN DÖNMEZ İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Ziyaret kapsamında Miller ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti!

PUTİN: TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ DAĞITIM MERKEZİNİ OLUŞTURMAYA HAZIRIZ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına dikkati çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının 'eksiksiz' yapıldığını belirtmişti.

Putin, 'Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı.' demişti.

Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti!

Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söylemişti.

Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, 'Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz.' ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti!
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